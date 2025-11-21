Jared Laureles y Alexia Villaseñor

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 13

En la próxima revisión del T-MEC, México debe tomar medidas que defiendan las fuentes de trabajo, principalmente en el sector automotriz, incluso, si es necesario con sanciones a las empresas que trasladen “injustificadamente” segmentos de su producción a Estados Unidos, planteó el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas).

En la Conferencia Sindical Internacional “La revisión del T-MEC y un balance de la reforma laboral”, representantes sindicales de México, Canadá y el país vecino señalaron que si bien el mecanismo laboral de respuesta rápida (MLRR) es “innovador” y útil para resolver las violaciones a los derechos de los trabajadores, aún es insuficiente.