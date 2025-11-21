Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 13

El Senado empezó a reunirse con empresarios, industriales y productores para construir un diagnóstico sectorial y una postura sólida de cara a la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 2026.

Durante el encuentro realizado ayer, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), María de Lourdes Medina Ortega, consideró, que el análisis de cada área productiva servirá a todos, y además de ser oportuno, es indispensable para que México llegue con una posición técnica y unificada a la negociación.

El enfoque nacional debe conformarse con quienes producen, exportan, innovan y crean empleos, dijo al estimar que con estas reuniones el país construirá su postura con evidencia, diálogo y la participación directa de los sectores productivos.