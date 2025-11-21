Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 12

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, advirtió del recrudecimiento de la violencia digital, sobre todo en perjuicio de las mujeres que participan en política.

“La violencia digital que cada día escala conductas más agresivas está mostrando un crecimiento sostenido; se alimenta de la normalización social y se convierte en un fenómeno que vulnera derechos, limita la participación y genera un entorno hostil para las mujeres y personas de grupos vulnerables”, dijo.

Este jueves fue instalado el Observatorio de Participación Política de las Mujeres, mismo que presidirá Taddei. Acudieron a la sesión realizada en el auditorio del INE funcionarios electorales y gubernamentales de nivel local y federal, así como representantes de organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ONU Mujeres y grupos de la sociedad civil.

La consejera presidenta señaló que si bien hay avances para garantizar la paridad en la función pública, persisten rezagos, marcadamente a nivel municipal, que afectan la participación digna y en condiciones de igualdad de las mujeres.

“La paridad todavía no se ve reflejada en todos los espacios de decisión y mucho menos en condiciones libres de violencia”, indicó.