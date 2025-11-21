Fernando Camacho y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 12

Los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) llevan a cabo una gran cantidad de comicios a nivel estatal, municipal y hasta comunitario, que para el Instituto Nacional Electoral (INE) sería “materialmente imposible” resolver, explicaron consejeros electorales de distintos estados.

En un foro realizado ayer en la Cámara de Diputados, se pronunciaron por no desaparecer esas instancias; subrayaron que los organismos estatales también dan validez a miles de candidaturas locales y conocen bien el contexto de sus entidades, tareas que no pueden ser elaboradas a través de un esquema de votaciones centralizado.

En el conversatorio, Paula Ramírez, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, destacó que los Oples realizan un trabajo “indispensable”, que en ningún momento se duplica con el del INE, por lo que sus labores deben ser entendidas y valoradas como una “expresión del pacto federal que responde a la diversidad de la nación”.