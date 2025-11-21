Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 10
La embajada de China anunció ayer la apertura del programa de becas del gobierno de ese país para el ciclo académico 2026-2027, cuya plataforma de registro quedó habilitada el lunes.
La representación diplomática informó que los mexicanos interesados y que cumplan con los requisitos pueden presentar su solicitud mediante el procedimiento establecido por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).
El registro deberá completarse en línea a más tardar a las 13 horas del próximo 16 de enero.
El programa ofrece becas en seis modalidades: estudios de idioma chino por un año, licenciatura, especialidad, maestría, doctorado y estancias de investigación. La enseñanza será de manera presencial en instituciones de educación superior de China y la duración de las becas es de uno a cuatro años, según el nivel académico.
Todo pagado
Los beneficios incluyen el pago de matrícula, colegiatura, un estipendio mensual, alojamiento en residencias universitarias o subsidio equivalente y seguro médico. La permanencia en el programa está sujeta a evaluaciones académicas.
La convocatoria subraya que sólo serán consideradas las postulaciones completas y entregadas dentro del plazo previsto. La decisión final será tomada por el gobierno chino y es inapelable.