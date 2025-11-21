Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 10

La embajada de China anunció ayer la apertura del programa de becas del gobierno de ese país para el ciclo académico 2026-2027, cuya plataforma de registro quedó habilitada el lunes.

La representación diplomática informó que los mexicanos interesados y que cumplan con los requisitos pueden presentar su solicitud mediante el procedimiento establecido por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).

El registro deberá completarse en línea a más tardar a las 13 horas del próximo 16 de enero.

El programa ofrece becas en seis modalidades: estudios de idioma chino por un año, licenciatura, especialidad, maestría, doctorado y estancias de investigación. La enseñanza será de manera presencial en instituciones de educación superior de China y la duración de las becas es de uno a cuatro años, según el nivel académico.

Todo pagado

Los beneficios incluyen el pago de matrícula, colegiatura, un estipendio mensual, alojamiento en residencias universitarias o subsidio equivalente y seguro médico. La permanencia en el programa está sujeta a evaluaciones académicas.

La convocatoria subraya que sólo serán consideradas las postulaciones completas y entregadas dentro del plazo previsto. La decisión final será tomada por el gobierno chino y es inapelable.