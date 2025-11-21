▲ Al Senado le queda pendiente la elección de 16 magistrados electorales de 13 estados. Todo indica que seguirá la confrontación de opositores con Morena. Foto Germán Canseco

Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 8

El Senado de la República cerrará el próximo 10 de diciembre este primer periodo ordinario del segundo año de la legislatura, cinco días antes de la fecha establecida en la Constitución, debido a que ya aprobó la mayoría de los temas relevantes y en las seis sesiones que restan podrá desahogar los demás pendientes.

Fue un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aprobado por la mesa directiva, bajo el entendido de que si “entre el 11 y el 15 de diciembre” se considerara necesario, “se convocaría oportunamente a una nueva sesión plenaria”

Sin embargo, a esta cámara del Congreso sólo le queda la elección de 16 magistrados electorales de 13 estados de la República, que aún no ha salido, toda vez que la Comisión de Justicia no concluyó la valoración de los 266 candidatos.

Todo indica que en lo que resta del periodo de sesiones continuará la confrontación entre Morena y la oposición, especialmente con el PRI y su dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas, quien en las últimas semanas ha intensificado los ataques, descalificaciones e insultos contra los guindas y el gobierno federal.

Ayer, el vicecoordinador de la bancada mayoritaria, Ignacio Mier, y la presidenta de la Comisión de Gobernación, Lilia Margarita Valdez Martínez, coincidieron en que el tono soez usado por Alito y su aseveración de que Morena está implicado en el crimen organizado, sólo demuestra que perdió el rumbo.