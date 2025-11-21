De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 6

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza “medidas adicionales” para enfrentar a las organizaciones criminales mexicanas, al tiempo que consideró “avances históricos” la cooperación del gobierno de la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, declaró ayer la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“Hemos visto avances históricos por parte de la presidenta Sheinbaum y su administración en México en la lucha contra los cárteles. Han cooperado increíblemente con los esfuerzos del presidente en nuestra frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico”, expresó Leavitt, en una rueda de prensa.