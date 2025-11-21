Alonso Urrutia, Enrique Mendez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 6

En marco del cierre de filas que hicieron legisladores de los partidos Morena, Verde y del Trabajo para respaldar su gestión, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la unidad y los convocó a participar en la concentración que ella encabezará el próximo 6 de diciembre en el Zócalo para celebrar los siete años del triunfo de su movimiento con Andrés Manuel López Obrador.

En la reunión en Palacio Nacional, legisladores de ambas cámaras acudieron para presentarle los avances de la agenda legislativa. La mandataria les puso especial énfasis en buscar los mayores consensos posibles en relación con la reforma en materia de agua, dejando entrever que es una de las prioridades.

“Nos hizo ahorita énfasis en que el tema es la reforma del agua, que podamos abrir al debate y que no sea una reforma cerrada, sino que se escuchen las opiniones en los foros que hemos tenido en la Cámara”, declaró el diputado Sergio Gutiérrez Luna.

En el encuentro, Sheinbaum enfatizó en algunos temas fundamentales: expresó su confianza en la ratificación del tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá; se habló de la consulta sobre revocación de mandato a la que se someterá, la cual será en 2027, y se reconoció que en la reforma para aprobar las 40 horas de trabajo se requiere mayor procesamiento.

A Palacio Nacional llegaron autobuses trasladando a legisladores, a las 5 de la tarde. Al término de la reunión, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, aseveró que “fue una buena reunión, se hizo un balance de las reformas constitucionales y legales que en 14 meses se han llevado a cabo. Son 22 materias, 44 artículos constitucionales modificados, 15 nuevas leyes y 72 modificadas de carácter reglamentario”, precisó.