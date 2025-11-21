E

l Congreso de la Ciudad de México desenmascaró a dos lacras de la embestida en contra del gobierno de la presidenta Sheinbaum: la prianista Alessandra Rojo de la Vega (también dedicada a extorsionar y exprimir a los comercios de la alcaldía Cuauhtémoc, en la que despacha) y el panista Mauricio Tabe (integrante del cártel inmobiliario, oscuro alcalde en Miguel Hidalgo y nene del papá con ansias de asesino), y los acusa de financiar, con recursos públicos, grupos de choque, como sucedió en la marcha “juvenil” del pasado sábado. Por su ilegal proceder, la instancia legislativa pide investigar a esa dupla y le exige dejar sus cargos mientras se realizan las pesquisas correspondientes.

Bien, ¿pero sólo ellos?, porque financiar a un supuesto “movimiento” (intensa campaña mediática, pago de miles de bots, propaganda aquí y allá, sobres para “comunicadores”, uso de una concesión del Estado, horas y horas de desinformación, etcétera, etcétera) implica la inversión de muchísimos millones de pesos (una combinación de recursos públicos y privados) que al final de cuentas terminaron en el bote de la basura, porque fracasaron estrepitosamente. ¿En serio, este par de hampones son los responsables de la intentona?

Obvio es que el de los abonos chiquitos es uno de los más activos y violentos participantes en este enjuague (altamente motivado para dar el zarpazo, porque ¿a qué descerebrado se le ocurrió cobrarle al Tío Richi los impuestos por él impunemente evadidos a lo largo de 16 años?; a un “zurdo de mierda”, sin duda), pero tampoco es suficiente, incluso si a esta horda se suma a intelectualoides de las Letras coimeadas y los Nexos con el poder que apapacha, a los integrantes de la autodenominada “comentocracia”, a la “juventud geriátrica”, a las empresas privadas disfrazadas de “partidos políticos” y demás escoria. ¿En serio no hay otros barones que aporten dinero desestabilizador y pagos a los grupos de choque?

No puede olvidarse la larguísima cuan golpeadora mano negra de la Casa Blanca –sin importar su inquilino en turno–, siempre involucrada en los asuntos internos de los países, especialmente si es público que el “emperador” en turno dice “no estar contento” con México.

Por ello, más allá de simples “exhortos”, la investigación debe ser a fondo y no limitarse a un par de porros visibles (De la Vega y Tabe) de la Ciudad de México, porque la intentona desestabilizadora, abiertamente golpista, ha sido de alcance nacional. No es suficiente una “advertencia” de que si esas lacras “continúan con estas conductas se les podría iniciar un juicio político” (Xóchitl Bravo dixit). Por el contrario, hay que actuar en consecuencia, porque sobradas son las pruebas de su participación en la andanada y resulta obvio es que no son los únicos. El uso de recursos públicos para financiar grupos de choque es suficiente para quitarles el cargo y meterlos en cana, pero hay que ir más arriba, porque en todo esto se han cometido delitos de lesa patria.