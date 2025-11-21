▲ Legisladores de Morena arriban a Palacio Nacional para un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum. En la imagen, el senador Adán Augusto López camina por la calle de Correo Mayor en medio de una multitud. Foto Luis Castillo

l escandaloso fracaso de la segunda marcha de la oposición retiquetada como “Generación Z” acabó confirmando 1) que tales movilizaciones no tienen base juvenil auténtica, 2) que no hay organización, propuesta ni programa, sino una cruda promoción de la violencia y la injuria, 3) que hay factores decisorios, no desfilantes ni visibles, que activan y desactivan este tipo de operaciones en busca de provocar y desestabilizar.

Los presuntos golpes de precisión llevaron a este movimiento al ridículo de manera temprana: convocaron a acciones en la Ciudad Universitaria de la UNAM y tuvieron una respuesta nula; se atrevieron a llamar a marchar para desembocar en la Plaza de la Constitución, con el desfile revolucionario en pleno, a sabiendas del riesgo que implicaría un roce, ya no se diga una confrontación, con las fuerzas armadas, y apenas juntaron, según el reporte del gobierno capitalino y la visualización física directa, a unas 150 personas.

A toro pasado, y dado que la derrota no tiene padres, algunas voces relevantes de las derechas y ultraderechas arguyeron que el fracaso se debió a la cercanía de calendario entre la primera marcha, cinco días atrás, y la de ayer, en día hábil y en un ambiente de tensión por el antecedente tan violento del sábado pasado, la detención de presuntos agresores y el procesamiento de algunos de ellos, además del efecto disuasorio que se autoaplicaron los “organizadores” al pretender llevar a sus seguidores al riesgo de una confrontación con ciudadanos y familias que asistirían al desfile oficial y, lo peor, con el poder militar.

AUn así, la cuenta de X que se adjudica la titularidad de la “Generación Z” lanzó de inmediato su nuevo reto: el domingo 14 de diciembre se intentará otro viaje del Ángel de la Independencia a las afueras de Palacio Nacional. Temporada prenavideña, preposadas, Centro Histórico colmado de compradores, ánimo social cargado a los buenos deseos y el descanso.

Lo que no disminuyó, a pesar de la diminuta muestra presentada ayer, fueron los pronunciamientos marcadamente ofensivos. Insultos y altisonancia a falta de argumentos y propuestas políticas e ideológicas que fueran propicias para la discusión. Agresiones inaceptables a la Presidenta de la República, en cuanto a su origen familiar, su figura personal y su formación ideológica: antisemitismo, misoginia y “anticomunismo”, en coros y gestos fascistoides, mientras otros de los contados partícipes oraban y entonaban consignas cristeras, elogiaban a Ricardo Salinas Pliego y se quejaban, con base en información falsa o distorsionada, de la dictadura que aseguran se ha instalado en México.