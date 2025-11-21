¿C

uánto debe aumentar el salario mínimo general en 2026? Hoy está en 278.80 pesos. Hay propuestas para incrementarlo en 11 por ciento, lo que lo llevaría a unos 310. Otros empujan por 12 por ciento. ¿Cuál es tu opinión? Ese es el tema del sondeo de esta semana. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

Se registraron 2 mil 305 participantes por medio de la app SurveyMonkey, distribuidos de la siguiente manera: X (Twitter) 531; Facebook, 155; El Foro México, 344; Instagram, 101; Threads, 74, y YouTube, mil 100.

X

Debemos ir recuperando poco a poco el poder adquisitivo. El dinero no obedece a la ley de la gravedad, viaja de abajo hacia arriba.

@Sergio González-Rojo /Chihuahua

Once por ciento es un buen porcentaje, pensando que este año la inflación no será mayor a 11.

@Elizabeth López /Ciudad de México

El salario mínimo debe aumentar por arriba de la inflación para mejorar las condiciones de la clase trabajadora.

@Mario Gijón Barragán /Cd. Nezahualcóyotl

Doce por ciento. La inflación oficial es una, pero la real es muy alta y manejada por los empresarios que no se conforman con nada.

@Hector Martínez /Tlalnepantla

Facebook

Entre más suban los salarios, más gasta la gente, en consecuencia, los comerciantes y proveedores de productos y servicios venderían más: ganar-ganar.

José A. García /Los Cabos

Lo que convenga a la economía propia y del país.

Paula González /Guadalajara

Por muchos años, el salario no aumentó, así que será necesario que siga subiendo hasta que sea justo para los mexicanos. Y como es imposible saber cuánto tiempo estas buenas noticias nos van a durar, ojalá que esto también nos ayude a planear gastos y no comprar lo que no necesitamos.

Danielina Duque /San Luis Potosí

Debe ser mayor a 12 por ciento, ya que los empresarios de los centros comerciales suben a su antojo los precios de los productos en general; no tienen un compromiso con la sociedad.