México quiere escuchar a los jóvenes, pero el Prian lo obstaculiza

E

n México, los que somos mayoría –74 por ciento que respalda a la presidenta Claudia Sheinbaum y 35 millones que votamos por un país más justo– sí queremos escuchar a los jóvenes; a esos 5 mil chavos auténticos que salieron a marchar con inquietudes reales. Sin embargo, su voz se pierde porque, otra vez, el Prian se cuelga de lo que no es suyo: se infiltran en marchas legítimas, manipulan reclamos y luego se sorprenden cuando el pueblo les cierra la puerta.

Llevan siete años sin una sola idea, sin proyecto, sin rumbo, pero cuando ven que los jóvenes tienen agenda propia, la ensucian igual que han querido ensuciar las marchas feministas. Quieren hacer creer que la juventud está contra el gobierno, cuando la mayoría está estudiando en universidades nuevas, recibiendo becas, creando futuro con programas que por fin los miran de frente.

Claro que hay temas que deben hablarse: la inseguridad, que, aunque ha bajado, jamás será suficiente hasta que no haya un solo asesinato, ni un solo secuestro, ni un solo narco, ni un solo corrupto, ni una sola extorsión.

Para lograrlo necesitamos escuchar a los universitarios, sus ideas frescas, su visión de país, aunque entre ellos y el pueblo siempre aparece el mismo obstáculo: el Prian, que todo lo que toca lo echa a perder.

La oposición está decidida a desaparecer antes que aceptar el cambio. Pero “el que no cambia, se queda viendo cómo los demás hacen historia”.

Carlos Fernando Cárdenas Amaro

La transformación siempre debe ser en paz

En urnas insuficiencia

llevó a la derecha al fracaso

y ahora su siguiente paso

es desatar la violencia:

debemos tomar conciencia

y jamás volver atrás;

ya quitado el antifaz,

entienda la oposición

que ansiada transformación

siempre ha sido y será en paz.

Benjamín Cortés V.

Hasta tener justicia, continuará el Estado en deuda con las víctimas

Con relación a la nota “La Suprema Corte rechaza revivir el fondo para la atención a víctimas” (La Jornada, 19/11/25), se debe aclarar que hay víctimas indirectas de la guerra sucia que exigen al Estado mexicano señalar lo que sucedió con sus familiares desaparecidos y los presenten, pero también hay personas y colectivos, especialmente en Guerrero, que demandan la reparación y compensación de la violación a sus derechos en cuanto a la verdad, justicia, reparación integral del daño, memoria y medidas de no repetición.

Por el Equipo de Seguimiento de la Comverdad: Pilar Noriega García y Nicomedes Fuentes García

Aclaración del Comité ¡Eureka!

Respecto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, organizado por Eugenia Allier Montaño y colaboradores y para llevarse a cabo ayer y hoy en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, queremos decir lo siguiente:

Entre los ponentes se anuncia a alguien del Comité ¡Eureka!; sin embargo, no se envió a ningún representante, por lo tanto, quien se anuncie como tal estará faltando a la verdad y lo que diga o exprese en ese lugar sólo será su opinión personal y no la de nuestra organización.

El Comité ¡Eureka! no estará presente en dicho evento, ni contempló nunca hacerlo, por considerarlo (como ya lo hemos manifestado en su momento en innumerables ocasiones) una utilización más de parte de Eugenia Allier y sus colaboradores de la información obtenida durante un proceso que supuestamente serviría para coadyuvar en el esclarecimiento de la verdad acerca del paradero de nuestros familiares desaparecidos, pero la señora Allier, sin ninguna ética y compromiso, se ha apropiado de información que además de ser parte de una investigación inconclusa, no le pertenece y ha hecho con ella un circo ambulante.