Mundo
Ver día anteriorViernes 21 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/21. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Arde sede de la cumbre climática/
A nterior
 
Arde sede de la cumbre climática
Foto
Foto Afp
 
Periódico La Jornada
Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 30

La sede de la COP30 en la ciudad amazónica de Belém, Brasil, reabrió ayer, horas después de que un incendio en su interior obligó al desalojo de miles de personas y la suspensión de las negociaciones en su recta final. Tras las inspecciones de seguridad, el recinto “volvió a funcionar”, informó en un comunicado la presidencia brasileña de la conferencia climática. La zona donde se registró el fuego, en la que están los pabellones de los países, permanecía aislada tras la reapertura. Las autoridades no informaron hasta ahora las causas del siniestro. La presidencia informó que las sesiones se retomarán hoy, al concluir la cumbre con la participación de casi 200 países y unas 43 mil personas acreditadas.

A nterior