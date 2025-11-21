Afp

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 30

La sede de la COP30 en la ciudad amazónica de Belém, Brasil, reabrió ayer, horas después de que un incendio en su interior obligó al desalojo de miles de personas y la suspensión de las negociaciones en su recta final. Tras las inspecciones de seguridad, el recinto “volvió a funcionar”, informó en un comunicado la presidencia brasileña de la conferencia climática. La zona donde se registró el fuego, en la que están los pabellones de los países, permanecía aislada tras la reapertura. Las autoridades no informaron hasta ahora las causas del siniestro. La presidencia informó que las sesiones se retomarán hoy, al concluir la cumbre con la participación de casi 200 países y unas 43 mil personas acreditadas.