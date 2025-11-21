Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 30

Madrid. La sala de lo penal del Tribunal Supremo español informó ayer de una sentencia histórica, que todavía no se ha hecho pública en su integridad, pero sí el fallo, con la que se condenó al todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien cometió el delito de revelación de secretos y deberá indemnizar con unos 7 mil euros y pagar una multa de 10 mil, además de ser inhabilitado para cargo público durante dos años.

La sentencia firme obliga al condenado a cesar del puesto una vez que se haya redactado la sentencia, con lo que el Ejecutivo, presidido por el socialista Pedro Sánchez, deberá nombrar a otro titular de la fiscalía.

Hace poco más de una semana finalizó la vista oral del histórico juicio, el primero en el que se sentó en el estrado al fiscal general, una de las máximas autoridades del Estado. De los siete magistrados de la sala, cinco votaron a favor de la sentencia y condenatoria, y dos en contra, con un voto particular que también se hará público.