Kiev busca diálogo con Washington y aliados de Europa, sin incluir a Moscú
Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 30
Moscú. Mientras la oficina del presidente de Ucrania confirmó este jueves que Vladimir Zelensky “recibió oficialmente de Estados Unidos un borrador del plan que, según la evaluación de la parte estadunidense, puede ayudar a revitalizar la diplomacia”, el Kremlin eludió emitir una opinión sobre un documento que nadie ha visto y todos comentan con base en fuentes anónimas.
“En los próximos días el presidente de Ucrania espera hablar con el mandatario (Donald) Trump de las oportunidades diplomáticas existentes y de los puntos clave requeridos para lograr la paz”, establece el comunicado, que no hace mención alguna de Rusia, y concluye:
“Estamos listos ahora, igual que antes, para trabajar de forma constructiva con la parte estadunidense y con nuestros socios en Europa y en el mundo para que el resultado sea la paz”.
En contraste, el Kremlin eludió emitir a los reporteros sus opiniones sobre el “plan de paz” de Trump:
“Consultas como tal no existen a hoy (jueves). Contactos, sin duda, sí los hay”, contestó así el vocero de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, dando la razón de modo salomónico a los dos personajes del entorno presidencial que se disputan el derecho a liderar las negociaciones con Estados Unidos: el canciller Serguei Lavrov y Kiril Dmitriev, el enviado económico del presidente Vladimir Putin.
La cancillería de Lavrov, desde que la prensa internacional empezó a filtrar fragmentos del plan de 28 puntos, ha insistido en que Rusia no ha recibido de manera oficial ningún documento o propuesta de Estados Unidos.
Dmitriev, en cambio, da a entender en redes sociales que el documento es resultado de su gestión con Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y que su visita a Estados Unidos, al margen de la cancillería, cayó en terreno fértil por el escándalo de corrupción que debilita al gobierno de Zelensky.
Peskov, como hizo la víspera, se negó a comentar el plan de Trump: “Puedo decir sólo lo que repetí ayer (miércoles) en varias ocasiones: no puedo añadir nada a lo que se habló en Anchorage (Alaska, donde se celebró la cumbre entre Putin y Trump). No hay algo nuevo, aunque cualquier momento es bueno para un arreglo político”.
Visita de delegación del Pentágono
Zelensky se reunió este jueves con una delegación del Pentágono que visita el país eslavo, ocasión que –según la oficina de la presidencia ucrania– aprovechó para enfatizar los principios que deben tenerse en cuenta para Kiev y “las partes acordaron trabajar en los puntos del plan para que pueda llevar a un final justo de la guerra”.
En cambio, de manera no oficial en Ucrania, a través de declaraciones de expertos y textos periodísticos, lo que se ha filtrado del plan de Trump provoca un rechazo absoluto, ya que –coinciden casi todos– “nadie en su sano juicio puede aceptar el catálogo de exigencias maximalistas” de Rusia, que equivalen a pedir la capitulación completa de Kiev, que además se quedaría desarmada ante eventuales “agresiones futuras”.
Cuestionamientos al presunto acuerdo
De acuerdo con fuentes anónimas estadunidenses, este plan de 28 puntos se inspira en el acuerdo de 20 puntos sobre Gaza y, entre otros aspectos, incluye entregar a Rusia la totalidad del Donbás (las regiones de Donietsk y Lugansk, que serían declaradas zona desmilitarizada), y Kiev tendría que reducir sus fuerzas armadas dos veces y media sin sobrepasar el límite de 200 mil efectivos; en tanto Rusia tendría que devolver a al gobierno ucranio las partes ocupadas de Jersón y Zaporiyia.
Esto último, en vista de que el Kremlin ya incorporó también la totalidad de Jersón y Zaporiyia a la Constitución como parte inalienable de la Federación Rusa, tampoco parece que sea aceptable para Moscú.