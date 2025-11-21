Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 30

Moscú. Mientras la oficina del presidente de Ucrania confirmó este jueves que Vladimir Zelensky “recibió oficialmente de Estados Unidos un borrador del plan que, según la evaluación de la parte estadunidense, puede ayudar a revitalizar la diplomacia”, el Kremlin eludió emitir una opinión sobre un documento que nadie ha visto y todos comentan con base en fuentes anónimas.

“En los próximos días el presidente de Ucrania espera hablar con el mandatario (Donald) Trump de las oportunidades diplomáticas existentes y de los puntos clave requeridos para lograr la paz”, establece el comunicado, que no hace mención alguna de Rusia, y concluye:

“Estamos listos ahora, igual que antes, para trabajar de forma constructiva con la parte estadunidense y con nuestros socios en Europa y en el mundo para que el resultado sea la paz”.

En contraste, el Kremlin eludió emitir a los reporteros sus opiniones sobre el “plan de paz” de Trump:

“Consultas como tal no existen a hoy (jueves). Contactos, sin duda, sí los hay”, contestó así el vocero de la presidencia rusa, Dimitri Peskov, dando la razón de modo salomónico a los dos personajes del entorno presidencial que se disputan el derecho a liderar las negociaciones con Estados Unidos: el canciller Serguei Lavrov y Kiril Dmitriev, el enviado económico del presidente Vladimir Putin.

La cancillería de Lavrov, desde que la prensa internacional empezó a filtrar fragmentos del plan de 28 puntos, ha insistido en que Rusia no ha recibido de manera oficial ningún documento o propuesta de Estados Unidos.

Dmitriev, en cambio, da a entender en redes sociales que el documento es resultado de su gestión con Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y que su visita a Estados Unidos, al margen de la cancillería, cayó en terreno fértil por el escándalo de corrupción que debilita al gobierno de Zelensky.

Peskov, como hizo la víspera, se negó a comentar el plan de Trump: “Puedo decir sólo lo que repetí ayer (miércoles) en varias ocasiones: no puedo añadir nada a lo que se habló en Anchorage (Alaska, donde se celebró la cumbre entre Putin y Trump). No hay algo nuevo, aunque cualquier momento es bueno para un arreglo político”.