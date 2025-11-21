Afp

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 30

Madrid. Al grito de: “¡Al fascismo ni honor, ni gloria!”, dos activistas del colectivo feminista Femen irrumpieron ayer, con el pecho descubierto, en la parroquia de los Doce Apóstoles, en Madrid, antes de que diera comienzo una misa en recuerdo del dictador Francisco Franco en el 50 aniversario de su muerte.

Las dos mujeres, con pancartas en alto, se colocaron a las puertas de la iglesia para protestar contra el homenaje franquista; fueron increpadas por los asistentes quienes las llamaron “guarras” y exigieron que se retiraran. Uno de los hombres que portaba un bandera franquista tocó varias veces el pecho de una de las manifestantes, publicó elDiario.es.

En esta misma jornada, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, rindió homenaje al “milagro” español en ocasión de la efeméride, y llamó a defender la democracia en momentos en que algunos jóvenes se dicen nostálgicos de una época cuyo legado sigue dividiendo al país.

No hubo ninguna manifestación oficial prevista para marcar el aniversario del deceso de Franco, quien falleció a los 82 años luego de gobernar España de forma implacable durante 36.