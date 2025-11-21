Madrid anuncia festejos por 50 años de la restauración de la democracia
Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 30
Madrid. Al grito de: “¡Al fascismo ni honor, ni gloria!”, dos activistas del colectivo feminista Femen irrumpieron ayer, con el pecho descubierto, en la parroquia de los Doce Apóstoles, en Madrid, antes de que diera comienzo una misa en recuerdo del dictador Francisco Franco en el 50 aniversario de su muerte.
Las dos mujeres, con pancartas en alto, se colocaron a las puertas de la iglesia para protestar contra el homenaje franquista; fueron increpadas por los asistentes quienes las llamaron “guarras” y exigieron que se retiraran. Uno de los hombres que portaba un bandera franquista tocó varias veces el pecho de una de las manifestantes, publicó elDiario.es.
En esta misma jornada, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, rindió homenaje al “milagro” español en ocasión de la efeméride, y llamó a defender la democracia en momentos en que algunos jóvenes se dicen nostálgicos de una época cuyo legado sigue dividiendo al país.
No hubo ninguna manifestación oficial prevista para marcar el aniversario del deceso de Franco, quien falleció a los 82 años luego de gobernar España de forma implacable durante 36.
El gobierno español anunció antier 480 nuevos actos que se realizarán este año para conmemorar las cinco décadas de la muerte de Franco y la restauración de la democracia.
“No celebramos la muerte del dictador, sino el principio del fin” de la dictadura, resumió antier el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, al presentar la serie de actos que tendrán lugar este año.
“Aquel 20 de noviembre no sólo marcó el final de la última dictadura de Europa Occidental. Sino el comienzo de un viaje que había de llevarnos a recuperar la libertad, la prosperidad y a reconquistar la democracia perdida”, escribió Sánchez en una tribuna publicada en elDiario.es, donde afirmó que “la España de hoy es casi un milagro”.
“Es precisamente ahora, cuando algunos idealizan regímenes autoritarios y se aferran a la nostalgia de un pasado que nunca fue, cuando debemos dar un paso al frente en defensa de una libertad que durante tantos años nos fue arrebatada”, continuó.
“La democracia es nuestro poder. Defendámosla”, subrayó Sánchez en X.