Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 28
El principal abogado militar del Comando Sur de Estados Unidos, identificado por tres fuentes como el coronel de la Infantería de Marina, Paul Meagher, advirtió que los ataques letales contra embarcaciones cerca de Venezuela y en el Pacífico oriental, a las que el Pentágono acusa, sin pruebas, de transportar drogas, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, pero sus objeciones fueron ignoradas por altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, informó ayer NBC News.
El abogado mostró su preocupación legal en agosto, antes de que comenzara la ofensiva en septiembre, afirmaron a NBC News bajo condición de anonimato dos altos funcionarios del gobierno, dos asesores del Congreso y dos ex influyentes servidores.
Sus comentarios, que no se habían revelado, incrementaron las preocupaciones que legisladores, oficiales militares retirados y expertos plantearon sobre la justificación legal del gobierno para lanzar bombardeos en aguas internacionales.
NBC News no logró contactar a Meagher para confirmar o desmentir la información.
La opinión fue desestimada por funcionarios del gobierno, algunos de la oficina de asesoría legal del Departamento de Justicia, indicaron las fuentes a la emisora.
El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, aseguró que “el Departamento de Guerra niega categóricamente que algún abogado, incluidos los del Comando Sur, haya expresado inquietudes sobre la legalidad de los ataques”.
Nuevos sobrevuelos
Horas después, el servicio de seguimiento de tráfico aéreo Flightradar24 mostró el sobrevuelo de cinco aviones militares estadunidenses Super Hornet, provenientes del portaviones Gerald Ford, entre ellos uno identificado como Felix11, cerca de las costas de la república bolivariana.
Desde mediados de octubre han sido registrados al menos cinco vuelos cerca de territorio de Venezuela, tras las amenazas de la Casa Blanca de realizar operaciones terrestres en ese país.