De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 28

El principal abogado militar del Comando Sur de Estados Unidos, identificado por tres fuentes como el coronel de la Infantería de Marina, Paul Meagher, advirtió que los ataques letales contra embarcaciones cerca de Venezuela y en el Pacífico oriental, a las que el Pentágono acusa, sin pruebas, de transportar drogas, podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, pero sus objeciones fueron ignoradas por altos funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, informó ayer NBC News.

El abogado mostró su preocupación legal en agosto, antes de que comenzara la ofensiva en septiembre, afirmaron a NBC News bajo condición de anonimato dos altos funcionarios del gobierno, dos asesores del Congreso y dos ex influyentes servidores.

Sus comentarios, que no se habían revelado, incrementaron las preocupaciones que legisladores, oficiales militares retirados y expertos plantearon sobre la justificación legal del gobierno para lanzar bombardeos en aguas internacionales.

NBC News no logró contactar a Meagher para confirmar o desmentir la información.