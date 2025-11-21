Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 28

Moscú. “En la actual situación complicada, en esta hora de desafíos, como nunca antes estamos (en Rusia) hombro a hombro con nuestros aliados de Venezuela”, afirmó este jueves el vicecanciller ruso, Serguei Ryabkov, quien criticó las “acusaciones infundadas” que lanza el gobierno de Washington contra Caracas.

“La región del Caribe se está convirtiendo en zona de otro conflicto potencial bajo un pretexto inventado. Es obvio que el combate al narcotráfico debe librarse por otros medios y también es evidente que las acusaciones para justificar la escalada militar (de Estados Unidos) contra el gobierno bolivariano y contra Venezuela como país, carecen –en realidad– de fundamento”, señaló Ryabkov en un adelanto de la entrevista que concedió a la revista Mezhdunarodnaya zhizn (Vida internacional), que edita el ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

El diplomático sostuvo que Venezuela “no está ni mucho menos en la vanguardia (del narcotráfico) como puede verse en los documentos sobre el tema que se han publicado en años recientes, tanto en Estados Unidos como en la Organización de Naciones Unidas”.