El ministro Cabello tilda de mentira la presunta negociación del presidente con la opositora Machado
Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 28
Caracas. El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Diosdado Cabello, desmintió que haya negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por María Corina Machado. “Se caen a mentiras”, expresó. Asimismo, descalificó la información aparecida en The New York Times sobre presunta propuesta de Maduro al presidente estadunidense, Donald Trump, de que renunciaría “en dos o tres años” para garantizar una transición.
El funcionario insistió: “lo escriben ellos y ellos se creen su vaina”, para luego asegurar que “nada puede poner en riesgo la revolución bolivariana”.
Cabello comentó una publicación de redes sociales que citó a Pedro Urruchurtu, colaborador de María Corina Machado, quien en una entrevista para un canal de televisión de Miami respondió a una pregunta sobre la posibilidad de una negociación al señalar que en este momento la oposición tiene más fuerza para negociar que antes y que “cuando llegue ese momento”, sería un acuerdo “de verdad”.
Urruchurtu argumentó que “por un lado tenemos un componente de fuerza y de presión que tiene lugar en el Caribe y con la comunidad internacional sobre el régimen, lo cual hace que los incentivos para negociar sean otros. Al mismo tiempo tenemos un liderazgo que no va a claudicar, que no está dispuesto a negociar migajas”.
“Beso al espejito”
Esta declaración fue interpretada por algunos medios como que el equipo de Machado “no descarta” una negociación.
A esa narrativa respondió Cabello en su programa semanal de televisión “Ellos se caen a mentiras, le lanzan el beso al espejito y el espejito no les para”, comentó irónicamente.
Luego se refirió a la información aparecida en The New York Times que, al citar a informantes anónimos, reportó que el presidente venezolano expresó a su contraparte estadunidense que “podría estar dispuesto a renunciar después de una transición de dos a tres años” y que para la administración Trump “cualquier demora en la dimisión de Maduro es inaceptable”.
Ante ello, el funcionario venezolano resaltó: “lo escriben ellos y ellos se creen su vaina”, para agregar: “miren, nada de nada, absolutamente de recontranada puede poner en riesgo la revolución bolivariana”.
Sobre el comentario de Urruchurtu espetó: “¿cuál negociación? Estos son unos rolos de gafos”. Con estas palabras, el segundo líder político más importante del chavismo echó por tierra las versiones que afirman que Maduro estaría negociando su salida del poder con la administración Trump.
Cabello no negó la disposición al diálogo con Estados Unidos por parte de Venezuela, la cual ha sido reiterada por el propio presidente Maduro. De hecho, en el mismo programa, el funcionario aclaró que “conversar no significa claudicar”, sino que reitera la disposición a la paz del gobierno bolivariano.
Venezuela sigue en alerta tras tres meses de iniciada la recientemente nombrada operación Lanza del sur, que ha dispuesto una serie de embarcaciones de guerra y alrededor de 15 mil efectivos en aguas del Caribe con la excusa de combatir el narcotráfico, pero apuntando abiertamente hacia el régimen de Caracas.