Laura Poy, Néstor Jiménez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 33

La estrategia de seguridad coordinada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, derivó en el aseguramiento de 13 millones 769 mil 300 dosis de distintos narcóticos durante un operativo conjunto realizado en Huatabampo por las instituciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad.

En esta intervención participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Policía Estatal de Seguridad Pública y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, mismos que detuvieron a Luis Ángel N, cuando circulaba en la carretera México 15, en el tramo Los Mochis–Navojoa, a la altura del kilómetro 93+100.