Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 33

Guadalajara, Jal., Ocho de las 40 personas detenidas en Guadalajara el pasado sábado luego de una serie de actos vandálicos en el palacio de gobierno y la plaza de armas, quedaron vinculadas a proceso ayer y se determinó que deberán pasar por lo menos seis meses en prisión; las demás fueron dejados en libertad.

Las aprehensiones se hicieron de forma indiscriminada al término de la marcha de la llamada generación Z, en algunos de los casos contra personas que, aseguran, nada tuvieron que ver con los destrozos en el centro de la ciudad.

Familiares de los arrestados y organizaciones civiles permanecieron ayer afuera de los juzgados de Puente Grande (donde se efectuó la audiencia) para ejercer presión y tramitar un amparo colectivo.

“El órgano jurisdiccional, luego de analizar los datos de prueba ofrecidos (por la Fiscalía del Estado) decidió vincular a proceso a ocho detenidos por daño a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos”, informó la institución de procuración de justicia.

“A las 32 personas restantes, al no acreditarse que hubieran cometido o participado en el delito señalado, se les otorgó auto de no vinculación a proceso, por lo que fueron liberadas con las reservas legales”, agregó en un comunicado.

Se dictó prisión preventiva justificada por seis meses a Rogelio Alejandro N, Adrián N, Ricardo N, Felipe N, Juan Alejandro N, Josué Yair N y Héctor Gerardo N. En tanto, a Jonás Emmanuel N le impusieron medidas cautelares que no se especificaron.

El ilícito por el que quedaron en prisión habría sido contra los edificios del Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Gobierno del Estado y del Congreso de Jalisco, como inmuebles con valor patrimonial histórico, y podrían ser encauzados para ser evaluados por un juez federal.