Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 32
Puebla, Pue., La cifra de personas fallecidas por intoxicación con monóxido de carbono se elevó a seis, tras el ataque al bar Lacoss que operaba como table dance en la colonia Popular Coatepec, informaron fuentes policiales.
Antier en la noche se dio a conocer el deceso de José Luis, de 30 años, quien trabajaba de mesero en el establecimiento nocturno, y permanecía internado en el Hospital General del Norte.
En relación con su muerte, personal del Hospital General del Norte notificó el deceso a la Fiscalía General del Estado (FGE), el miércoles, alrededor de las 17 horas.
Aunque las fuentes policiales han evitado dar información adicional, los lesionados que sobrevivieron al ataque y permanecen en diversos centros hospitalarios por quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono continúan delicados.
Los pacientes que siguen hospitalizados en los nosocomios Norte, Traumatología y General de Cholula, cuyas edades no se dieron a conocer, son Martha Patricia, Alejandra, Kenia Andrea, Maribel Guadalupe, Gerardo, Jaime, Uriel, y Estela.
En tanto, el miércoles el cuerpo del mesero Jesús Palestino López, de 43 años, fue entregado a sus familiares, quienes han preferido no ofrecer declaraciones por motivos de seguridad.
Los empleados fallecidos son las bailarinas Carmen Hortensia Luna Sánchez, de 21 años, y Karen, conocida como Elianis Martínez, de 20, originaria de Cuba y quien, según publicaciones en su cuenta de Instagram, habría llegado a México este mismo año.
También Jesús Palestino López, de 43 años; Gerardo Hernández, de 55; José Alberto Ata Rodríguez, de 33; y José Luis, de 30 años.
La madrugada del martes, seis hombres arribaron al inmueble en motocicletas y sometieron a 14 personas dentro del bar ubicado en la avenida Nacional y luego lo incendiaron con gasolina. Las autoridades mantienen hermetismo en el caso.
Hasta el momento sólo se conoce la ruta que siguieron los agresores antes del ataque y la dirección que tomaron al huir tras cometer el crimen. Los responsables aún no han sido identificados.