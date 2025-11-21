Isaí Pérez Guarneros

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 32

Puebla, Pue., La cifra de personas fallecidas por intoxicación con monóxido de carbono se elevó a seis, tras el ataque al bar Lacoss que operaba como table dance en la colonia Popular Coatepec, informaron fuentes policiales.

Antier en la noche se dio a conocer el deceso de José Luis, de 30 años, quien trabajaba de mesero en el establecimiento nocturno, y permanecía internado en el Hospital General del Norte.

En relación con su muerte, personal del Hospital General del Norte notificó el deceso a la Fiscalía General del Estado (FGE), el miércoles, alrededor de las 17 horas.

Aunque las fuentes policiales han evitado dar información adicional, los lesionados que sobrevivieron al ataque y permanecen en diversos centros hospitalarios por quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono continúan delicados.

Los pacientes que siguen hospitalizados en los nosocomios Norte, Traumatología y General de Cholula, cuyas edades no se dieron a conocer, son Martha Patricia, Alejandra, Kenia Andrea, Maribel Guadalupe, Gerardo, Jaime, Uriel, y Estela.