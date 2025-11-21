Estados
Suman seis fallecidos por ataque e incendio del bar Lacoss en la capital poblana
La Jornada de Oriente
Periódico La Jornada
Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 32

Puebla, Pue., La cifra de personas fallecidas por intoxicación con monóxido de carbono se elevó a seis, tras el ataque al bar Lacoss que operaba como table dance en la colonia Popular Coatepec, informaron fuentes policiales.

Antier en la noche se dio a conocer el deceso de José Luis, de 30 años, quien trabajaba de mesero en el establecimiento nocturno, y permanecía internado en el Hospital General del Norte.

En relación con su muerte, personal del Hospital General del Norte notificó el deceso a la Fiscalía General del Estado (FGE), el miércoles, alrededor de las 17 horas.

Aunque las fuentes policiales han evitado dar información adicional, los lesionados que sobrevivieron al ataque y permanecen en diversos centros hospitalarios por quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono continúan delicados.

Los pacientes que siguen hospitalizados en los nosocomios Norte, Traumatología y General de Cholula, cuyas edades no se dieron a conocer, son Martha Patricia, Alejandra, Kenia Andrea, Maribel Guadalupe, Gerardo, Jaime, Uriel, y Estela.

En tanto, el miércoles el cuerpo del mesero Jesús Palestino López, de 43 años, fue entregado a sus familiares, quienes han preferido no ofrecer declaraciones por motivos de seguridad.

Los empleados fallecidos son las bailarinas Carmen Hortensia Luna Sánchez, de 21 años, y Karen, conocida como Elianis Martínez, de 20, originaria de Cuba y quien, según publicaciones en su cuenta de Instagram, habría llegado a México este mismo año.

También Jesús Palestino López, de 43 años; Gerardo Hernández, de 55; José Alberto Ata Rodríguez, de 33; y José Luis, de 30 años.

La madrugada del martes, seis hombres arribaron al inmueble en motocicletas y sometieron a 14 personas dentro del bar ubicado en la avenida Nacional y luego lo incendiaron con gasolina. Las autoridades mantienen hermetismo en el caso.

Hasta el momento sólo se conoce la ruta que siguieron los agresores antes del ataque y la dirección que tomaron al huir tras cometer el crimen. Los responsables aún no han sido identificados.

 

 

