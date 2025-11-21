Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 32

Zacatecas, Zac., El Consejo General del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), sancionó ayer al ex rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén de Jesús Ibarra Reyes, con la cancelación de su nombramiento como investigador nivel 1, retirándole la percepción económica que obtenía por ese grado e inhabilitándolo 20 años del sistema.

Según la resolución de la dirección nacional del SNII –el 10 de noviembre–, con número de oficio C223/DSN-1765/2025, el 4 de junio de este año Juan Armando Flores, en ese momento secretario general y rector interino de la UAZ, hizo llegar una solicitud a la junta de honor del SNII para pedir “respetuosamente que termine y/o suspenda el reconocimiento como integrante del sistema, así como el apoyo económico, e inhabilite” a Ibarra Reyes.

¿La razón?, “haber sido condenado (mediante sentencia emitida por un juez de control) por el delito de abuso sexual agravado mientras fue rector de la UAZ, como docente investigador de esta misma institución, lo cual implica una falta de ética grave y un daño a la imagen pública y principios rectores tanto de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, como de la UAZ”.