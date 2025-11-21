Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 32
Zacatecas, Zac., El Consejo General del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), sancionó ayer al ex rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén de Jesús Ibarra Reyes, con la cancelación de su nombramiento como investigador nivel 1, retirándole la percepción económica que obtenía por ese grado e inhabilitándolo 20 años del sistema.
Según la resolución de la dirección nacional del SNII –el 10 de noviembre–, con número de oficio C223/DSN-1765/2025, el 4 de junio de este año Juan Armando Flores, en ese momento secretario general y rector interino de la UAZ, hizo llegar una solicitud a la junta de honor del SNII para pedir “respetuosamente que termine y/o suspenda el reconocimiento como integrante del sistema, así como el apoyo económico, e inhabilite” a Ibarra Reyes.
¿La razón?, “haber sido condenado (mediante sentencia emitida por un juez de control) por el delito de abuso sexual agravado mientras fue rector de la UAZ, como docente investigador de esta misma institución, lo cual implica una falta de ética grave y un daño a la imagen pública y principios rectores tanto de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, como de la UAZ”.
De Jesús Ibarra Reyes fue detenido el 9 de mayo por la policía de Investigación y remitido al penal de Cieneguillas, de la ciudad de Zacatecas –en pleno proceso electivo de rector y autoridades universitarias–, y obtuvo su libertad, tras haber admitido la comisión del delito que se le imputaba: abuso sexual equiparado contra una niña de 5 años.
Un juez lo sentenció a dos años de prisión y por ser una pena de duración corta, además de haberse sujetado a un juicio abreviado, tras aceptar su culpabilidad, salió en libertad 10 días después de pagar una multa.
En este contexto, el 19 de mayo, el Consejo Universitario de la UAZ sesionó y destituyó a Ibarra Reyes del cargo de rector –que concluía hasta el 5 de septiembre pasado– y además se abrió en su contra un “procedimiento de rescisión de contrato laboral por falta de probidad, honradez y haber cometido el delito de abuso sexual agravado”.