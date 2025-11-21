Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 32
Para hoy se prevé el ingreso de la primera tormenta invernal de la temporada, por lo que se espera un marcado descenso de las temperaturas en el noroeste del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional.
El nuevo frente frío 16, asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y una vaguada polar, ingresará este viernes y se desplazará sobre el noroeste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, que darán origen a la primera tormenta invernal.
El ambiente de frío a muy frío se mantendrá en zonas serranas: habrá temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas durante la madrugada del viernes en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango; de –5 a cero grados con heladas en Zacatecas, estado de México, Tlaxcala y Puebla; de cero a 5 grados en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.
Se pronostican asimismo chubascos con lluvias fuertes y viento con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora con lluvias puntuales muy fuertes en Baja California (norte y centro); baja de temperaturas y posible caída de nieve y/o aguanieve en regiones serranas del norte de Baja California y noroeste de Sonora.
Por otro lado el frente frío 15 se extenderá sobre el noreste y continuará su interacción con la corriente en chorro subtropical, manteniendo la probabilidad de vientos fuertes y lluvias con chubascos dispersos en dicho territorio.