De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 32

Para hoy se prevé el ingreso de la primera tormenta invernal de la temporada, por lo que se espera un marcado descenso de las temperaturas en el noroeste del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El nuevo frente frío 16, asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y una vaguada polar, ingresará este viernes y se desplazará sobre el noroeste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, que darán origen a la primera tormenta invernal.

El ambiente de frío a muy frío se mantendrá en zonas serranas: habrá temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas durante la madrugada del viernes en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango; de –5 a cero grados con heladas en Zacatecas, estado de México, Tlaxcala y Puebla; de cero a 5 grados en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.