Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 32
Regiones de Sonora y Durango se cubrieron de blanco ayer con las primeras nevadas del año: en la primera entidad nevó en el municipio de Agua Prieta, y la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) local impuso como medida preventiva recorrer una hora la entrada en el horario matutino de escuelas ayer y hoy en 15 municipios serranos. En territorio duranguense se pintaron de blanco comunidades de la parte alta de Guanaceví, entre ellas La Rosilla, llamada El congelador de México.
El frente frío 15, así como el pronóstico de lluvias, vientos y temperaturas gélidas en la sierra de Sonora, impulsó a la SEC a desplazar una hora la entrada en planteles del turno matutino de nivel básico ubicados en Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacerac, Bacoachi, Bavispe, Cananea, Fronteras, Huachinera, Ímuris, Nácori Chico, Nogales, Sahuaripa, Santa Cruz y Yécora. De esta forma la dependencia busca reducir la exposición al frío extremo durante los traslados de alumnos.
Por lo pronto, por primera vez en esta temporada se pintó de blanco el tramo carretero que une a Agua Prieta –en la frontera entre México y Estados Unidos– con Esqueda, localidad del municipio sonorense de Fronteras.
Una capa de hielo cubrió el pavimento, obligando a conductores de vehículos a disminuir su marcha o incluso a detenerse por el alto riesgo de derrapes, particularmente en pendientes y curvas.
Mientras, Víctor Hugo Randeles, titular del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua en Durango, dio a conocer que por el frente frío número 15 se registraron 0.5 grados bajo cero en la comunidad de Navíos, en la capital de Durango, y en Sardinas, del municipio de San Bernardo, aunque no se reportó nieve ni aguanieve. En Ocampo e Hidalgo se registraron 3 grados centígrados.
En tanto, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua emitió una alerta preventiva ante el descenso de temperaturas previsto para la noche de este jueves y la madrugada del viernes, particularmente en localidades de la sierra que colinda con el estado de Sonora.