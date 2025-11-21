▲ Las bajas temperaturas por el frente frío 15 provocaron una nevada la madrugada de ayer en el municipio de Guanaceví, Durango, que cubrió de blanco las calles. Foto Facebook Chiqueros Guanacevi Durango

Cristina Gómez, Saúl Maldonado y Jesús Estrada

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 32

Regiones de Sonora y Durango se cubrieron de blanco ayer con las primeras nevadas del año: en la primera entidad nevó en el municipio de Agua Prieta, y la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) local impuso como medida preventiva recorrer una hora la entrada en el horario matutino de escuelas ayer y hoy en 15 municipios serranos. En territorio duranguense se pintaron de blanco comunidades de la parte alta de Guanaceví, entre ellas La Rosilla, llamada El congelador de México.

El frente frío 15, así como el pronóstico de lluvias, vientos y temperaturas gélidas en la sierra de Sonora, impulsó a la SEC a desplazar una hora la entrada en planteles del turno matutino de nivel básico ubicados en Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacerac, Bacoachi, Bavispe, Cananea, Fronteras, Huachinera, Ímuris, Nácori Chico, Nogales, Sahuaripa, Santa Cruz y Yécora. De esta forma la dependencia busca reducir la exposición al frío extremo durante los traslados de alumnos.

Por lo pronto, por primera vez en esta temporada se pintó de blanco el tramo carretero que une a Agua Prieta –en la frontera entre México y Estados Unidos– con Esqueda, localidad del municipio sonorense de Fronteras.