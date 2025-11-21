Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 31
Mérida, Yuc., El Congreso de Yucatán aprobó por unanimidad sanciones que endurecen el abigeato y penas con hasta ocho años de prisión para quienes roben colmenas, panales, miel y material apícola, así como para aquéllos que los compren, transporten o destruyan dicho material hurtado.
La reforma al Código Penal, impulsada por el grupo de Morena y sus aliados, los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, fue avalada esta semana por los 35 diputados de todas las fracciones representadas –partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y una independiente– .
En tribuna, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el morenista Wilmer Monforte Marfil afirmó que dicha reforma responde a una problemática que por años lastimó a miles de familias de la entidad.
“Llegar a tu rancho y ver que no tienes tu bomba, tus paneles solares, que te robaron tus equipos, o llegar a tu apiario y ver que ya no están tus colmenas, es un duro golpe para la economía de las familias. Nuestro objetivo es claro: proteger el patrimonio de los miles de productores ganaderos y apicultores”, enfatizó.
Con la enmienda aprobada se endurecen las penas por robo de ganado; se crean tipos penales específicos para el saqueo de colmenas y material apícola.
Sanciona a quien compre, transporte o comercialice abejas, miel o panales hurtados y penaliza la destrucción de colmenas y la alteración de marcas de identificación.
El nuevo artículo 347 bis establece castigos de dos a ocho años de prisión y multas de 20 hasta 100 unidades de medida y actualización (UMA) para quien afecte a los productores apícolas
En el artículo 205, relacionado con sanciones por abigeato en el Código Penal del estado, se establecen sentencias de cuatro a ocho años de cárcel si se trata de especies mayores como bovinos o menores, ovinos, caprinos, asnales y mulares.
De igual forma, si el delito involucra más de cuatro cabezas de ganado, la sanción aumenta y se impondrán días-multa, así como el castigo carcelario.
También, si se trata de un servidor público que participe en el delito de abigeato, la penalidad aumentará en un tercio, además incluye la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena de prisión.