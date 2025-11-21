Estados
Ver día anteriorViernes 21 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/21. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Estados/Diputados de Yucatán endurecen penas por robo de ganado y de colmenas/
A nterior
S iguiente
 
Diputados de Yucatán endurecen penas por robo de ganado y de colmenas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 31

Mérida, Yuc., El Congreso de Yucatán aprobó por unanimidad sanciones que endurecen el abigeato y penas con hasta ocho años de prisión para quienes roben colmenas, panales, miel y material apícola, así como para aquéllos que los compren, transporten o destruyan dicho material hurtado.

La reforma al Código Penal, impulsada por el grupo de Morena y sus aliados, los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, fue avalada esta semana por los 35 diputados de todas las fracciones representadas –partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y una independiente– .

En tribuna, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el morenista Wilmer Monforte Marfil afirmó que dicha reforma responde a una problemática que por años lastimó a miles de familias de la entidad.

“Llegar a tu rancho y ver que no tienes tu bomba, tus paneles solares, que te robaron tus equipos, o llegar a tu apiario y ver que ya no están tus colmenas, es un duro golpe para la economía de las familias. Nuestro objetivo es claro: proteger el patrimonio de los miles de productores ganaderos y apicultores”, enfatizó.

Con la enmienda aprobada se endurecen las penas por robo de ganado; se crean tipos penales específicos para el saqueo de colmenas y material apícola.

Sanciona a quien compre, transporte o comercialice abejas, miel o panales hurtados y penaliza la destrucción de colmenas y la alteración de marcas de identificación.

El nuevo artículo 347 bis establece castigos de dos a ocho años de prisión y multas de 20 hasta 100 unidades de medida y actualización (UMA) para quien afecte a los productores apícolas

En el artículo 205, relacionado con sanciones por abigeato en el Código Penal del estado, se establecen sentencias de cuatro a ocho años de cárcel si se trata de especies mayores como bovinos o menores, ovinos, caprinos, asnales y mulares.

De igual forma, si el delito involucra más de cuatro cabezas de ganado, la sanción aumenta y se impondrán días-multa, así como el castigo carcelario.

También, si se trata de un servidor público que participe en el delito de abigeato, la penalidad aumentará en un tercio, además incluye la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena de prisión.

 

 

 

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto