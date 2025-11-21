Luis A. Boffil Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 31

Mérida, Yuc., El Congreso de Yucatán aprobó por unanimidad sanciones que endurecen el abigeato y penas con hasta ocho años de prisión para quienes roben colmenas, panales, miel y material apícola, así como para aquéllos que los compren, transporten o destruyan dicho material hurtado.

La reforma al Código Penal, impulsada por el grupo de Morena y sus aliados, los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, fue avalada esta semana por los 35 diputados de todas las fracciones representadas –partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y una independiente– .

En tribuna, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el morenista Wilmer Monforte Marfil afirmó que dicha reforma responde a una problemática que por años lastimó a miles de familias de la entidad.

“Llegar a tu rancho y ver que no tienes tu bomba, tus paneles solares, que te robaron tus equipos, o llegar a tu apiario y ver que ya no están tus colmenas, es un duro golpe para la economía de las familias. Nuestro objetivo es claro: proteger el patrimonio de los miles de productores ganaderos y apicultores”, enfatizó.

Con la enmienda aprobada se endurecen las penas por robo de ganado; se crean tipos penales específicos para el saqueo de colmenas y material apícola.