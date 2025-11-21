Problemas en el estacionamiento tienen 10 años y no se han resuelto // Debe demolerse, sugiere diputado
Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 31
Guanajuato, Gto., El Congreso local y el Poder Ejecutivo del estado gastaron 9 millones 336 mil 197 pesos por seis estudios –entre 2013 y 2024–, a las fallas del estacionamiento del nuevo edificio del Palacio Legislativo.
Como ha documentado La Jornada, el recinto comenzó a construirse en septiembre de 2008 y al principio el presupuesto fue de 138 millones de pesos, pero la inversión que se ha hecho a la obra ya supera 800 millones de pesos.
En mayo del 2016 se formaron grietas en la estructura por un movimiento de tierra, por lo que para reparar las fallas erogaron 11 millones de pesos y se solicitó un estudio a la Universidad Nacional Autónoma de México.
No obstante, actualmente el estacionamiento tiene fisuras, defectos en losas, filtraciones de agua y problemas en las trabes de acero, por lo que especialistas recomendaron reducir en 20 por ciento las cargas aplicadas a los entrepisos.
El 13 de marzo de 2024 la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del gobierno estatal firmó un contrato con la ingeniera Hilda Flores Silva por 7 millones 463 mil 838 pesos para la realización de un análisis de integridad estructural. El 10 de diciembre del 2018 fue signado un convenio por 53 mil 144 pesos con Javier D’Trewethan Almanza para efectuar un dictamen de seguridad de la edificación.
El 1º de agosto de 2016, el director de Administración del Congreso, Juan Caudillo Rodríguez, concretó un acuerdo con el entonces rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, por un millón 119 mil 589 pesos, para la elaboración del proyecto de refuerzo de la losa plastificada y trabes.
El 17 de noviembre de 2016 fue firmado un contrato por 99 mil 676 pesos con la empresa Control de Calidad y Consultoría en Ingeniería para la realización de un estudio de mecánica de suelos.
El 17 de diciembre del 2014 el Congreso ya había hecho un convenio por 69 mil 949 pesos con la empresa Laboratorio y Consultoría LOA con ese mismo objetivo.
El 30 de diciembre del 2013 se hizo un acuerdo por 530 mil pesos con el ingeniero Julián Tejada Padilla para la revisión estructural y pruebas de carga. A pesar de que el análisis más antiguo tiene unos 10 años, el problema no ha sido resuelto; incluso el diputado panista Erandi Bermúdez Méndez ha declarado que parte del estacionamiento tiene que demolerse.
El reporte de la compañía Control de Calidad y Consultoría en Ingeniería, señala que hubo desplazamientos o asentamientos de la estructura por las fallas en algunas losas, separación en los tubos del barandal con la losa de piso y grietas en vigas.
Por su parte, el ingeniero D’Trewethan Almanza concluyó que fueron rebasados los estados límite de servicio de trabes, vigas y losas de concreto “por haber excedido las cargas permisibles durante la etapa de construcción”.
Debido a estos problemas se hicieron reparaciones, pero no se puede permitir el acceso a vehículos de carga ni autobuses –solamente a unidades ligeras y familiares– al estacionamiento superior y explanada, ni colocar sobrecargas con jardineras ni elementos decorativos permanentes en el acceso principal.
También se consideró necesario impermeabilizar las losas para evitar escurrimientos e infiltraciones hacia el área subterránea y el Congreso debe verificar frecuentemente el desempeño de las estructuras y generar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo permanente.
El nuevo edificio del Congreso comenzó a construirse a finales de 2008 y la Junta de Gobierno y Coordinación Política (2006-2009) proyectó que la obra estaría terminada en agosto de 2009.
Sin embargo fue inaugurado en septiembre de 2015 por el entonces gobernador panista Miguel Márquez Márquez; por el proyecto ejecutivo se pagaron 9 millones 430 mil pesos a Teodoro González de León Arquitectos.