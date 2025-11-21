▲ Aspecto de la explanada del Congreso de Guanajuato, en cuyo estacionamiento se detectaron desperfectos por los que el gobierno estatal y el Legislativo erogaron 9 millones 336 mil 197 pesos en estudios estructurales. Foto Carlos García

Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 31

Guanajuato, Gto., El Congreso local y el Poder Ejecutivo del estado gastaron 9 millones 336 mil 197 pesos por seis estudios –entre 2013 y 2024–, a las fallas del estacionamiento del nuevo edificio del Palacio Legislativo.

Como ha documentado La Jornada, el recinto comenzó a construirse en septiembre de 2008 y al principio el presupuesto fue de 138 millones de pesos, pero la inversión que se ha hecho a la obra ya supera 800 millones de pesos.

En mayo del 2016 se formaron grietas en la estructura por un movimiento de tierra, por lo que para reparar las fallas erogaron 11 millones de pesos y se solicitó un estudio a la Universidad Nacional Autónoma de México.

No obstante, actualmente el estacionamiento tiene fisuras, defectos en losas, filtraciones de agua y problemas en las trabes de acero, por lo que especialistas recomendaron reducir en 20 por ciento las cargas aplicadas a los entrepisos.

El 13 de marzo de 2024 la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del gobierno estatal firmó un contrato con la ingeniera Hilda Flores Silva por 7 millones 463 mil 838 pesos para la realización de un análisis de integridad estructural. El 10 de diciembre del 2018 fue signado un convenio por 53 mil 144 pesos con Javier D’Trewethan Almanza para efectuar un dictamen de seguridad de la edificación.

El 1º de agosto de 2016, el director de Administración del Congreso, Juan Caudillo Rodríguez, concretó un acuerdo con el entonces rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, por un millón 119 mil 589 pesos, para la elaboración del proyecto de refuerzo de la losa plastificada y trabes.

El 17 de noviembre de 2016 fue firmado un contrato por 99 mil 676 pesos con la empresa Control de Calidad y Consultoría en Ingeniería para la realización de un estudio de mecánica de suelos.

El 17 de diciembre del 2014 el Congreso ya había hecho un convenio por 69 mil 949 pesos con la empresa Laboratorio y Consultoría LOA con ese mismo objetivo.