▲ La tabasqueña Fátima Bosch Fernández se coronó en la edición 74 del certamen ante la anfitriona Miss Tailandia. Foto Afp

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. a39

La mexicana Fátima Bosch Fernández se coronó Miss Universo en la edición 74 del certamen, imponiéndose en la final a la anfitriona Miss Tailandia, en un certamen en el que la tabasqueña alzó la voz y demostró su fortaleza ante la adversidad, sin dejar de expresar con orgullo en esta noche inolvidable la clásica expresión de “¡Viva México!”.

Bosch, recibió el título de belleza mundial de su antecesora Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca, y se convirtió en la cuarta reina mexicana que obtiene ese cetro universal. En las transmisiones por televisión, las imágenes desde Tailandia dieron cuenta de los festejos multitudinarios en su tierra natal Tabasco y las redes sociales también se inundaron de comentarios festejando la proeza de la reina de la belleza mexicana.

Las intervenciones de Bosch fueron preludio de una velada fenomenal, pues cuando Fátima pasó a la ronda de cinco finalistas, el top 5, ya había cautivado primero en su debut donde lanzó el clásico ¡Viva México! y luego lució espectacular en sus pasarelas en traje de baño, así como portando un elegante vestido en color rojo.