La mexicana Fátima Bosch Fernández se coronó Miss Universo en la edición 74 del certamen, imponiéndose en la final a la anfitriona Miss Tailandia, en un certamen en el que la tabasqueña alzó la voz y demostró su fortaleza ante la adversidad, sin dejar de expresar con orgullo en esta noche inolvidable la clásica expresión de “¡Viva México!”.
Bosch, recibió el título de belleza mundial de su antecesora Victoria Kjær Theilvig, de Dinamarca, y se convirtió en la cuarta reina mexicana que obtiene ese cetro universal. En las transmisiones por televisión, las imágenes desde Tailandia dieron cuenta de los festejos multitudinarios en su tierra natal Tabasco y las redes sociales también se inundaron de comentarios festejando la proeza de la reina de la belleza mexicana.
Las intervenciones de Bosch fueron preludio de una velada fenomenal, pues cuando Fátima pasó a la ronda de cinco finalistas, el top 5, ya había cautivado primero en su debut donde lanzó el clásico ¡Viva México! y luego lució espectacular en sus pasarelas en traje de baño, así como portando un elegante vestido en color rojo.
En su oportunidad de responder sobre cuáles son los retos que implica ser mujer en 2025 y cómo usaría el título de reina de la belleza y crear un ambiente seguro para el género femenino, afirmó: “quiero alzar la voz y ponerla al servicio de los demás. Estamos aquí para alzar la voz y crear el cambio, fuerte y conciso, porque somos mujeres que debemos ponernos de pie; quienes lo logramos con valentía hacemos historia”.
En una segunda ronda de preguntas, la tabasqueña, quien fue de las más aplaudidas, dijo sobre cómo utilizaría esta plataforma para empoderar a las niñas: “Les quiero decir que crean en el poder de su autenticidad y en ustedes mismas, porque sus sueños y corazón importan. Nunca permitan que nadie les haga dudar de su valor; eres poderosa y tu voz merece ser escuchada”.
El certamen, cuya siguiente edición será en Puerto Rico, comenzó con la selección del top 30, luego se eligió al top 12 y al final se anunciaron las cinco finalistas. Entre las cinco favoritas estuvieron las representantes de Filipinas, Venezuela, Costa de Marfil, Tailandia y México.