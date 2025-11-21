▲ The Weeknd en el espectáculo del medio tiempo del Supertazón de la NFL entre Kansas City y Tampa Bay, en 2021. Foto Ap

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 9

Nueva York., La gira After Hours ’Til Dawn de The Weeknd ha superado oficialmente la marca de mil millones de dólares, según Live Nation.

La extensa gira, que comenzó en Filadelfia en julio de 2022 y se extiende hasta septiembre de 2026, ha recaudado mil 4 millones de dólares con aproximadamente 7 mil 55 millones de entradas vendidas en 153 fechas de la gira, informó la compañía de entretenimiento en vivo.

Los datos de Live Nation se obtienen de preventas e informes de ventas de entradas, así como de informes de ventas VIP y platino, recopilados desde el 4 de marzo de 2022 hasta el 14 de noviembre de 2025.

La gira, que abarca América del Norte, Europa, Latinoamérica y Australia, termina el 6 de septiembre de 2026 en el Estádio do Restelo en Lisboa, Portugal.

“The Weeknd continúa redefiniendo lo que significa ser un artista de gira global”, dijo Omar Al-joulani, presidente de giras de Live Nation, en un comunicado. “Cruzar la marca de mil millones de dólares es un testimonio de su permanencia y la increíble demanda de su espectáculo en vivo... La gira After Hours ’Til Dawn ahora se erige como una de las más grandes de todos los tiempos”.

Ha sido todo un viaje para el artista cuyo nombre real es Abel Tesfaye. En la última noche de sus fechas de gira de 2022, The Weeknd apareció en el escenario del SoFi Stadium de Los Ángeles y ocurrió lo impensable. Su voz se quebró y luego desapareció. Tuvo que cancelar el espectáculo poco después de que comenzara.

Se programaron algunos conciertos de reposición, y él estaba bien, pero fue una historia que los asistentes y los fanáticos de The Weeknd sólo guardaron en la memoria. Es decir, hasta principios de este año, cuando narró el viaje en un álbum y en la película, ambos titulados Hurry Up Tomorrow.