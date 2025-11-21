Tom Murray

The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 9

Kevin Spacey afirmó que no tiene hogar y que “vive en hoteles” ocho años después de que un escándalo de agresión sexual le costó su carrera.

Spacey fue exiliado de la corriente principal de Hollywood en 2017 después de que múltiples hombres lo acusaron de conducta sexual inapropiada, que él negó sistemáticamente.

“Estoy viviendo en hoteles, estoy viviendo en Airbnbs”, dijo el doble ganador del Oscar a The Telegraph en una entrevista publicada el miércoles. “Voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo casa, eso es lo que intento explicar”.

La publicación habló con Spacey en Chipre, donde estaba actuando con una gran banda para un espectáculo de estilo cabaret en un complejo turístico.

A la pregunta de cuál era su situación financiera, Spacey respondió: “No muy buena”, pero añadió que nunca tuvo que declararse en quiebra.

Perdió su casa, “porque los costos en los pasados siete años fueron astronómicos. Me entró muy poco dinero y gasté bastante”, dijo.

Lista negra

Comparando su cancelación con la lista negra de escritores, actores y directores de Hollywood en los años 50 por supuestas simpatías comunistas, Spacey compartió su creencia de que en cuanto un director de renombre vuelva a contratarlo, será eliminado de la lista negra de Hollywood.

En 2017, el actor Anthony Rapp se convirtió en el primero en acusar a Spacey de haber abusado sexualmente de él. Afirmó que el incidente ocurrió en 1986, cuando Spacey tendría 26 años, mientras que Rapp tenía 14.