▲ Estatuilla del Oscar durante la presentación de la 96 edición de los premios, en el salón de baile Ray Dolby, en 2024. Foto Afp

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 8

La noche más importante deHollywood hará espacio para un premio más durante la transmisión en vivo en 2026.

Los Oscar introducirán un nuevo premio al logro excepcional en casting que formará parte de la 98 edición de los premios Óscar en marzo, según informó la academia a Ap.

Eso eleva a 24 el número total de premios para los Oscar que se transmitirán el 15 de marzo, donde se entregarán, entre otros, estatuillas a la mejor película, al mejor actor y a la mejor actriz.

La junta de gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció la incorporación del nuevo premio el año pasado, aunque no se confirmó si formaría parte de la transmisión oficial.

Diez películas preseleccionadas

Sin contar el efímero “Óscar a la mejor película popular”, que nunca llegó a existir, la incorporación del premio al mejor reparto marcó la primera vez que la Academia añadió una categoría desde que se estableció la de mejor película de animación en 2001. A principios de este año, la organización también reveló sus planes para añadir un premio al mejor diseño de escenas de acción, comenzando con la 100 edición de los Óscar en 2028.