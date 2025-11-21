Introducen el premio al logro excepcional en casting
Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 8
La noche más importante deHollywood hará espacio para un premio más durante la transmisión en vivo en 2026.
Los Oscar introducirán un nuevo premio al logro excepcional en casting que formará parte de la 98 edición de los premios Óscar en marzo, según informó la academia a Ap.
Eso eleva a 24 el número total de premios para los Oscar que se transmitirán el 15 de marzo, donde se entregarán, entre otros, estatuillas a la mejor película, al mejor actor y a la mejor actriz.
La junta de gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció la incorporación del nuevo premio el año pasado, aunque no se confirmó si formaría parte de la transmisión oficial.
Diez películas preseleccionadas
Sin contar el efímero “Óscar a la mejor película popular”, que nunca llegó a existir, la incorporación del premio al mejor reparto marcó la primera vez que la Academia añadió una categoría desde que se estableció la de mejor película de animación en 2001. A principios de este año, la organización también reveló sus planes para añadir un premio al mejor diseño de escenas de acción, comenzando con la 100 edición de los Óscar en 2028.
Los miembros de la rama de directores de casting ayudarán a reducir la lista a 10 películas preseleccionadas, un proceso que utilizan otras pocas categorías, como documental, cine internacional, maquillaje y peluquería, música incidental, canción, sonido, efectos visuales y las tres categorías de cortometrajes.
Las nominaciones se anunciarán el 22 de enero. Sin embargo, entre las posibles candidatas a Mejor Película se encuentran cintas como One Battle After Another, Hamnet, Sinners, Wicked: For Good y Sentimental Value.
Conan O’Brien ya ha aceptado presentar la 98 ceremonia, que se transmitirá en vivo por ABC el 15 de marzo.
Anora fue la gran triunfadora de los Oscar de 2025, llevándose un total de cinco premios. La protagonista, Mikey Madison, fue nombrada mejor actriz, mientras que el director Sean Baker ganó un récord de cuatro premios por su película: mejor director, mejor guion original y mejor montaje (además de mejor película).