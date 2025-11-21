▲ El bajista Gary Mani Mounfield de The Stone Roses en el escenario principal del 5 Festival en Weston Park, Inglaterra, de 2012. Foto Ap

Roisin O'connor

The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 8

Gary Mani Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream, falleció a los 63 años.

La noticia fue anunciada por su hermano Greg en Facebook, en un comunicado que decía: “Con el corazón destrozado, tengo que anunciar el triste fallecimiento de mi hermano Gary Mani Mounfield”.

Aún no se ha revelado la causa de la muerte.

El líder de The Stone Roses, Ian Brown, también confirmó la noticia, escribiendo un breve homenaje en X que decía: “Descansa en paz Mani X”.

Criado en Crumpsall, Manchester, Mounfield se unió a The Stone Roses en 1987, tras haber sido miembro de la banda rival The Waterfront, y actuó con el grupo hasta su separación en 1996.

Luego se unió a Primal Scream y fue miembro permanente de la banda, encontrando un alma gemela en el guitarrista Robert Throb Young, con quien hizo una aparición memorable en el programa de televisión escocés Trout ’n’ About en 2004.

En una entrevista con la revista Uncut en 2006, dijo que Primal Scream era “prácticamente una democracia”, mientras que “con The Stone Roses estábamos más pendientes de si Ian y John (Squire) estaban contentos.

“Porque ellos escribían las canciones y se les promocionaba como el tipo de Lennon-McCartney, Jagger-Richards. Para mí ahora hay mucha más libertad. Primal Scream es tan bueno detectando tonterías como siempre lo fue Stone Roses.”

Se reincorporó a The Stone Roses con los miembros principales Brown, John Squire y Alan Reni Wren para sus conciertos de reunión entre 2011 y 2017.

En un artículo para The Independent en 2019, Ed Power señaló que fue la incorporación de Mounfield lo que pareció “cambiar” algo en la banda. “Brown, Squire y el baterista Reni eran soñadores”, escribió.

“Mani era un roquero. Ahora la cursilería que caracterizaba los primeros sencillos como Sally Cinnamon evolucionó hacia algo más sofisticado, elegante y con más ritmo.”