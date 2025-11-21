Ian Brown y Liam Gallagher encabezan los homenajes tras el fallecimiento
Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 8
Gary Mani Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream, falleció a los 63 años.
La noticia fue anunciada por su hermano Greg en Facebook, en un comunicado que decía: “Con el corazón destrozado, tengo que anunciar el triste fallecimiento de mi hermano Gary Mani Mounfield”.
Aún no se ha revelado la causa de la muerte.
El líder de The Stone Roses, Ian Brown, también confirmó la noticia, escribiendo un breve homenaje en X que decía: “Descansa en paz Mani X”.
Criado en Crumpsall, Manchester, Mounfield se unió a The Stone Roses en 1987, tras haber sido miembro de la banda rival The Waterfront, y actuó con el grupo hasta su separación en 1996.
Luego se unió a Primal Scream y fue miembro permanente de la banda, encontrando un alma gemela en el guitarrista Robert Throb Young, con quien hizo una aparición memorable en el programa de televisión escocés Trout ’n’ About en 2004.
En una entrevista con la revista Uncut en 2006, dijo que Primal Scream era “prácticamente una democracia”, mientras que “con The Stone Roses estábamos más pendientes de si Ian y John (Squire) estaban contentos.
“Porque ellos escribían las canciones y se les promocionaba como el tipo de Lennon-McCartney, Jagger-Richards. Para mí ahora hay mucha más libertad. Primal Scream es tan bueno detectando tonterías como siempre lo fue Stone Roses.”
Se reincorporó a The Stone Roses con los miembros principales Brown, John Squire y Alan Reni Wren para sus conciertos de reunión entre 2011 y 2017.
En un artículo para The Independent en 2019, Ed Power señaló que fue la incorporación de Mounfield lo que pareció “cambiar” algo en la banda. “Brown, Squire y el baterista Reni eran soñadores”, escribió.
“Mani era un roquero. Ahora la cursilería que caracterizaba los primeros sencillos como Sally Cinnamon evolucionó hacia algo más sofisticado, elegante y con más ritmo.”
Además de la música, Mounfield era un ávido pescador; comenzó de niño en los canales de su Manchester natal. Le dijo a The Guardian en 2008 que, junto con nutrias, martines pescadores y otras criaturas encantadoras, también se encontró con “gente teniendo sexo en los arbustos” y “drogadictos merodeando por la noche, buscando robar casas”.
La muerte de Mounfield se produce casi dos años después del fallecimiento de su esposa Imelda a causa del cáncer, el 18 de noviembre de 2023. Él e Imelda recaudaron fondos para una organización benéfica contra el cáncer organizando subastas de objetos de colección donados por amigos, incluidos miembros de Oasis y David Beckham.
Tuvieron dos hijos gemelos, Gene Clarke y George Christopher, nacidos en 2012.
Mounfield también acababa de anunciar que se embarcaría en una gira nacional de charlas a partir de septiembre de 2026, en las que reflexionaría sobre sus 40 años de carrera musical.
Tras la noticia, comenzaron a llegar homenajes, incluido el del líder de The Charlatans, Tim Burgess, quien lo llamó un “hermoso amigo” y “uno de los mejores en todos los sentidos”.
El cantante también compartió una foto suya con Mounfield, que, según dijo, “siempre me sacaba una sonrisa”.
“Te quiero, Mani”, escribió. “Nunca te olvidaremos”.
El roquero de Oasis, Liam Gallagher, quien se inspiró para formar su propia banda después de ver actuar a The Stone Roses, escribió: “Totalmente en shock y absolutamente devastado al enterarme de la noticia sobre Mani, mi héroe”.
Shaun Ryder, de la banda The Happy Mondays, escribió: “DEP Mani, mis más sinceras condolencias a sus hijos gemelos y a toda su familia”.