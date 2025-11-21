Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 26
Acapulco, Gro., Sin actividad de exploración será imposible contar con los nuevos minerales críticos que requiere Norteamérica para competir como bloque contra China en la transición energética, advirtió Pedro Rivero, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex).
“Es complicado llegar a nuevos minerales que las industrias necesitan en México y Norteamérica si no hacemos exploración”, afirmó el representante de la industria en el marco de la 36 Convención Internacional de Minería.
Rivero subrayó que la exploración es una prioridad en los temas que la Camimex llevará a la revisión del T-MEC en 2026, junto con el reconocimiento de la minería como actividad de alta importancia para la resiliencia de las cadenas de suministro regionales y el impulso a la producción responsable en los tres países.
El directivo precisó que la superficie concesionada pasó de 8 por ciento a 5 por ciento del territorio nacional, según datos de la Secretaría de Economía, lo que reduce las áreas disponibles para exploración. Aunque aclaró que no se ha registrado caída sustancial en la producción, advirtió que la falta de remplazo de reservas pone en riesgo la elaboración futura.
Rivero enfatizó en que la exploración minera es de alto riesgo, por lo que los recursos públicos no deberían utilizarse, dado que sólo uno de cada mil prospectos se convierte en mina. “Nos gustaría ver los impuestos dedicados a hospitales, escuelas, carreteras y puertos”, señaló.
Rivero destacó que México está dentro de los primeros 10 productores mundiales de 16 minerales, nueve de ellos considerados críticos por Estados Unidos, entre ellos plata, fluorita y cobre, claves para paneles solares, turbinas eólicas y baterías.
La Camimex presentó su Informe de sostenibilidad 2025, destacando el papel estratégico de México en la construcción de una Norteamérica más competitiva, resiliente y sostenible. Durante la presentación, Rivero subrayó que la minería en México es esencial para las cadenas de valor del T-MEC, al ser uno de los principales productores de 22 minerales, incluidos nueve que son críticos para la transición energética.
“El futuro de Norteamérica depende de su capacidad para desarrollar, procesar y refinar sus propios minerales de manera responsable. México tiene la posición, la experiencia y el compromiso para ser el corazón minero de la región”, afirmó Rivero.
Viable regreso de la IP: SGM
Por su parte, Flor de María Harp, directora general del Servicio Geológico Mexicano (SGM), aseguró que es viable el regreso de la iniciativa privada a la exploración minera, siempre bajo ciertas reglas que aún se encuentran en discusión. La funcionaria explicó que la exploración es una actividad de alto riesgo y elevada inversión, por lo que el retorno de la IP permitiría generar mayor información en menor tiempo y reduciría el riesgo que asume el Estado a través del SGM.