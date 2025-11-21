▲ México tiene la posición y la experiencia para ser el corazón minero de la región, asegura la Camimex. En la imagen Pedro Rivero y Karen Flores, directivos del organismo. Foto Convención Internacional de Minería

Braulio Carbajal

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 26

Acapulco, Gro., Sin actividad de exploración será imposible contar con los nuevos minerales críticos que requiere Norteamérica para competir como bloque contra China en la transición energética, advirtió Pedro Rivero, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex).

“Es complicado llegar a nuevos minerales que las industrias necesitan en México y Norteamérica si no hacemos exploración”, afirmó el representante de la industria en el marco de la 36 Convención Internacional de Minería.

Rivero subrayó que la exploración es una prioridad en los temas que la Camimex llevará a la revisión del T-MEC en 2026, junto con el reconocimiento de la minería como actividad de alta importancia para la resiliencia de las cadenas de suministro regionales y el impulso a la producción responsable en los tres países.

El directivo precisó que la superficie concesionada pasó de 8 por ciento a 5 por ciento del territorio nacional, según datos de la Secretaría de Economía, lo que reduce las áreas disponibles para exploración. Aunque aclaró que no se ha registrado caída sustancial en la producción, advirtió que la falta de remplazo de reservas pone en riesgo la elaboración futura.

Rivero enfatizó en que la exploración minera es de alto riesgo, por lo que los recursos públicos no deberían utilizarse, dado que sólo uno de cada mil prospectos se convierte en mina. “Nos gustaría ver los impuestos dedicados a hospitales, escuelas, carreteras y puertos”, señaló.