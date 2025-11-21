Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 24
Washington. El gobierno de Estados Unidos eliminó los altos aranceles impuestos a varios productos agrícolas provenientes de Brasil, incluidos la carne de res, el café, la fruta y los tomates, según un decreto publicado ayer en el sitio web de la Casa Blanca. La medida busca reducir los costos para los consumidores estadunidenses.
En ese mismo sentido la Casa Blanca indicó la semana pasada que el presidente Donald Trump estaba reduciendo algunos aranceles globales que se anunciaron originalmente en abril.
Sin embargo, Brasil afirmó que eso no afectaba los gravámenes de 40 por ciento que Trump había impuesto en julio para castigar al país por procesar al ex presidente Jair Bolsonaro.
“Tras considerar la información y las recomendaciones que me han proporcionado funcionarios, así como el estado de las negociaciones con el gobierno de Brasil, entre otros aspectos, determinó que es necesario y apropiado modificar el alcance de los productos sujetos al arancel adicional. Específicamente, determinó que ciertos productos agrícolas no estarán sujetos al arancel adicional ad valorem impuesto por la orden ejecutiva 14323”, se afirma en el decreto difundido por la Casa Blanca.
La medida comenzó a ser efectiva el 13 de noviembre de 2025, por lo que el decreto exigirá la devolución de los aranceles cobrados.
“En la medida en que la aplicación de esta orden requiera el reembolso de los derechos recaudados, los mismos se tramitarán de conformidad con la legislación aplicable y los procedimientos estándar del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos”, añadió.
En el documento se estipula que el secretario de Estado, Marco Rubio, deberá monitorear la aplicación de la medida y tendrá que consultar “periódicamente” el tema con cualquier funcionario de alto rango.