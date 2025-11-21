Afp, Ap y Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 24

Washington. El gobierno de Estados Unidos eliminó los altos aranceles impuestos a varios productos agrícolas provenientes de Brasil, incluidos la carne de res, el café, la fruta y los tomates, según un decreto publicado ayer en el sitio web de la Casa Blanca. La medida busca reducir los costos para los consumidores estadunidenses.

En ese mismo sentido la Casa Blanca indicó la semana pasada que el presidente Donald Trump estaba reduciendo algunos aranceles globales que se anunciaron originalmente en abril.

Sin embargo, Brasil afirmó que eso no afectaba los gravámenes de 40 por ciento que Trump había impuesto en julio para castigar al país por procesar al ex presidente Jair Bolsonaro.

“Tras considerar la información y las recomendaciones que me han proporcionado funcionarios, así como el estado de las negociaciones con el gobierno de Brasil, entre otros aspectos, determinó que es necesario y apropiado modificar el alcance de los productos sujetos al arancel adicional. Específicamente, determinó que ciertos productos agrícolas no estarán sujetos al arancel adicional ad valorem impuesto por la orden ejecutiva 14323”, se afirma en el decreto difundido por la Casa Blanca.