▲ Aunque Tv Azteca colocó bonos en EU con The Bank of New York Mellon como fiduciario, recurrió a los tribunales en México para suspender el pago de sus obligaciones. Foto Afp

Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 22

Tv Azteca continúa con sus intentos de litigar en tribunales de México aspectos relativos a la deuda que tiene con bonistas estadunidenses, pese a la orden del juez de la corte del distrito sur de Nueva York que llamó a frenar todo procedimiento en el país, según lo reportado por la defensa de The Bank of New York Mellon, en documentos judiciales.

La televisora y sus filiales, que iniciaron los procedimientos en México, aseguran que no han litigado de manera activa desde la resolución del 22 de septiembre, cuando el juez Paul G. Gardephe les ordenó desistir de todo procedimiento en cortes mexicanas.

No obstante, tampoco han dejado los procedimientos porque esperan que sus acreedores, liderados por The Bank of New York Mellon, las acompañen en un desistimiento “sin perjuicio”. De no ser así, las empresas de Grupo Salinas podrían perder el derecho de volver a presentar una demanda por el mismo caso.

A inicios de noviembre, en México, el décimo tribunal colegiado en materia civil aprobó por unanimidad revocar una medida cautelar que mantenía suspendidas las obligaciones contractuales de la televisora ante los tenedores de bonos. Sin embargo, ésta sólo es parte de un procedimiento que aún se encuentra en otro par de juzgados.

Según la defensa de los tenedores de bonos, en México “Tv Azteca continúa litigando activamente tanto en el juzgado noveno de lo civil como en el trigésimo octavo, a pesar de la orden de la Corte de Nueva York del 22 de septiembre de 2025 sobre la medida cautelar para impedir el litigio”.

Todo se remite a la emisión de bonos realizada por Tv Azteca en 2017 y que dejó de pagar en 2020 bajo el argumento de las afectaciones que dejó la pandemia de coronavirus en su negocio. Según lo referido por la defensa de la televisora en documentos judiciales, el adeudo –que al momento de su puesta en el mercado era de 400 millones de dólares– ya alcanza 600 millones de dólares.