Erendida Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. a39

Tigres busca mantenerse como máximo ganador de la Liga Mx Femenil, tras empatar 3-3 con el América en el estadio Ciudad de los Deportes ante más de 25 mil aficionados. El campeonato se definirá el domingo en casa de las felinas, que buscan su séptimo título. Con penales de Irene Guerrero (17), Scarlett Camberos (21) y un tanto de Sarah Luebbert (44), las Águilas tomaron ventaja, pero las amazonas equilibraron con goles de Stephany Mayor (61), Thembi Kgatlana (77) y Cordinali (83).