Viernes 21 de noviembre de 2025, p. a12
Bolonia. España, sin Carlos Alcaraz, se medirá en semifinales de la Copa Davis a la Alemania de Alexander Zverev, después de que ambos equipos superaran ayer los cuartos de final.
Los dos países avanzaron con remontadas (2-1). España se deshizo de República Checa y Alemania hizo lo propio ante una combativa Argentina, en un pulso que terminó pasada la una de la madrugada en Bolonia (Italia), donde se disputa esta fase final.
El partido que decidió el boleto para los alemanes fue consegui-do por Kevin Krawietz y Tim Puetz, undécimos del ranking ATP de dobles, que ganaron el decisivo choque a los argentinos Horacio Zeballos y Andrés Molteni por 4-6, 6-4 y 7-6 (12/10).
La dupla albiceleste llegó a disponer de cuatro puntos para llevarse el boleto a semifinales durante el tie-break final, que no pudo aprovechar. Con este sufrimiento, Alemania consiguió sellar el 2-1 definitivo en una eliminatoria hasta entonces nivelada.
El argentino Tomás Etcheverry (60) empezó con una victoria sobre Jan-Lennard Struff (84) por 7-6 (7/3) y 7-6 (9/7). El equipo europeo estaba contra las cuerdas, pero consiguió sobrevivir con la victoria de Alexander Zverev (3) por 6-4 y 7-6 (7/3) sobre Francisco Cerúndolo (21).
Zverev es el jugador mejor situado en el ranking ATP entre los presentes en esta fase final de la Copa Davis, ya que el español Carlos Alcaraz (1) y el italiano Jannik Sinner (2) no están con sus respectivos equipos nacionales. Cerúndolo, por su parte, es el tenista latinoamericano mejor situado en el escalafón.
Alemania, tres veces campeona del torneo, accedió así a su segunda semifinal consecutiva. Argentina, cuyo único título fue en 2016, no llega a la penúltima ronda desde entonces.
Unas horas antes, España se había clasificado ante República Checa, también gracias a una victoria en el partido de dobles. En su caso fue con la pareja formada por Marcel Granollers y Pedro Martínez, que venció 7-6 (10/8) y 7-6 (10/8) a Tomas Machac y Jakub Mensik, que desperdiciaron dos bolas de partido.
Sin Alcaraz ni Alejandro Davidovich (14), La Roja no partía como favorita ante los checos, que se adelantaron con el triunfo de Mensik (19) sobre Pablo Carreño (89) por 7-5 y 6-4.
Luego Jaume Munar (36) sorprendió a Jiri Lehecka (17) con un 6-3 y 6-4 que trasladó toda la responsabilidad a Granollers y Martínez, que no fallaron.
Por la otra parte del cuadro, Bélgica y la anfitriona Italia –campeona de las dos ediciones recientes– se enfrentarán el viernes en la otra semifinal. Los belgas se habían clasificado el martes al derrotar a Francia, mientras los italianos los hicieron el miércoles ante Austria.