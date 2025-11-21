Afp

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. a12

Bolonia. España, sin Carlos Alcaraz, se medirá en semifinales de la Copa Davis a la Alemania de Alexander Zverev, después de que ambos equipos superaran ayer los cuartos de final.

Los dos países avanzaron con remontadas (2-1). España se deshizo de República Checa y Alemania hizo lo propio ante una combativa Argentina, en un pulso que terminó pasada la una de la madrugada en Bolonia (Italia), donde se disputa esta fase final.

El partido que decidió el boleto para los alemanes fue consegui-do por Kevin Krawietz y Tim Puetz, undécimos del ranking ATP de dobles, que ganaron el decisivo choque a los argentinos Horacio Zeballos y Andrés Molteni por 4-6, 6-4 y 7-6 (12/10).

La dupla albiceleste llegó a disponer de cuatro puntos para llevarse el boleto a semifinales durante el tie-break final, que no pudo aprovechar. Con este sufrimiento, Alemania consiguió sellar el 2-1 definitivo en una eliminatoria hasta entonces nivelada.

El argentino Tomás Etcheverry (60) empezó con una victoria sobre Jan-Lennard Struff (84) por 7-6 (7/3) y 7-6 (9/7). El equipo europeo estaba contra las cuerdas, pero consiguió sobrevivir con la victoria de Alexander Zverev (3) por 6-4 y 7-6 (7/3) sobre Francisco Cerúndolo (21).

Zverev es el jugador mejor situado en el ranking ATP entre los presentes en esta fase final de la Copa Davis, ya que el español Carlos Alcaraz (1) y el italiano Jannik Sinner (2) no están con sus respectivos equipos nacionales. Cerúndolo, por su parte, es el tenista latinoamericano mejor situado en el escalafón.