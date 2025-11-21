Entrega condecoraciones la presidenta
Viernes 21 de noviembre de 2025, p. a12
Como parte de la celebración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, diversos medallistas olímpicos y mundiales participaron ayer en el desfile cívico-militar que comenzó en el Zócalo y concluyó en el Monumento a la Revolución. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a varios de los atletas durante la ceremonia de ascensos y entrega de condecoraciones de perseverancia y mérito deportivo, que se realizó en Palacio Nacional.
“Felicito a todas y todos los oficiales de Marina y Defensa que ascienden este día histórico, 20 de noviembre, y los convoco a mantener siempre en alto la lealtad al pueblo y el amor a la patria”, declaró la mandataria.
Entre los condecorados se encuentran los clavadistas Gabriela Agúndez y Osmar Olvera, ganadores del Premio Nacional de Deportes 2025, así como la ciclista Yareli Acevedo, quien se proclamó campeona mundial en Chile y la arquera Ángela Ruiz, que se llevó medalla de bronce en París 2024 junto a sus compañeras Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez.
“Me siento profundamente orgullosa, feliz y emocionada. Este ascenso a sargento primero es el resultado de años de trabajo, disciplina y constancia. Haberlo recibido en Palacio Nacional de manos de la Presidenta de México es un honor que llevaré conmigo para siempre”, comentó Agúndez, quien obtuvo bronce en la prueba de clavados sincronizados plataforma 10 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Entre aplausos y gritos de júbilo de los asistentes, alrededor de 19 atletas de la Secretaría de la Defensa Nacional participaron en el desfile en un camión con la leyenda “El Ejército por la excelencia deportiva” , portando las medallas de sus logros, así como sombreros de mariachi.
Un privilegio
“Es un privilegio haber recibido mi ascenso durante la ceremonia del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, y un honor incomparable recibirlo de las manos de nuestra comandanta suprema y presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum. Este reconocimiento es del pueblo de México, de cada persona que ha creído en mí, seguido mi camino, celebrado conmigo y que me ha dado fuerzas incluso en los días difíciles. Como saben, tengo el honor de representar a nuestro Ejército, Fuerza Armada y Guardia Nacional en justas internacionales, pero el verdadero triunfo está en saber que mi esfuerzo refleja también el de millones de mexicanas y mexicanos que luchan cada día por sus sueños”, publicó Acevedo en su red social Instagram.
Al desfile acudieron también los atletas Karina Alanís (subteniente), Alejandra Valencia (capitán), María Espinoza (teniente), Germán Sánchez (sargento), Matías Grande (soldado), Carlos Rojas (soldado), Iker Casas (soldado), Leslie Soltero (cabo), entre otros.
En los próximos días, la Presidenta entregará a los ganado-res del Premio Nacional de Deportes 2025 una medalla de oro, así como un premio de 796 mil cinco pesos, el cual no se otorgará en las modalidades de deporte profesional y fomento, así como a quien haya obtenido dos veces el galardón.