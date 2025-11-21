▲ Medallistas olímpicos y mundiales participaron ayer en las celebraciones por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana. Foto Luis Castillo

De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. a12

Como parte de la celebración del 115 aniversario de la Revolución Mexicana, diversos medallistas olímpicos y mundiales participaron ayer en el desfile cívico-militar que comenzó en el Zócalo y concluyó en el Monumento a la Revolución. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a varios de los atletas durante la ceremonia de ascensos y entrega de condecoraciones de perseverancia y mérito deportivo, que se realizó en Palacio Nacional.

“Felicito a todas y todos los oficiales de Marina y Defensa que ascienden este día histórico, 20 de noviembre, y los convoco a mantener siempre en alto la lealtad al pueblo y el amor a la patria”, declaró la mandataria.

Entre los condecorados se encuentran los clavadistas Gabriela Agúndez y Osmar Olvera, ganadores del Premio Nacional de Deportes 2025, así como la ciclista Yareli Acevedo, quien se proclamó campeona mundial en Chile y la arquera Ángela Ruiz, que se llevó medalla de bronce en París 2024 junto a sus compañeras Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez.

“Me siento profundamente orgullosa, feliz y emocionada. Este ascenso a sargento primero es el resultado de años de trabajo, disciplina y constancia. Haberlo recibido en Palacio Nacional de manos de la Presidenta de México es un honor que llevaré conmigo para siempre”, comentó Agúndez, quien obtuvo bronce en la prueba de clavados sincronizados plataforma 10 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Entre aplausos y gritos de júbilo de los asistentes, alrededor de 19 atletas de la Secretaría de la Defensa Nacional participaron en el desfile en un camión con la leyenda “El Ejército por la excelencia deportiva” , portando las medallas de sus logros, así como sombreros de mariachi.