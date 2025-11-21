De La Redacción y Afp

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. a11

La tetracampeona Italia conoció ayer, tras un sorteo en la sede de la FIFA, la ruta que deberá seguir para evitar por tercera ocasión consecutiva la pena de quedar fuera de un Mundial. El único camino que tiene ahora la Azzurra para retornar a una Copa del Mundo es el repechaje europeo, donde enfrentará en la semifinal del Grupo A a la selección de Irlanda del Norte y después esperar al vencedor de la serie entre Gales y Bosnia Herzegovina.

Además de Italia, otras 15 selecciones también pelearán en esta instancia cuatro de los últimos seis pases que aún quedan libres para competir en el Mundial 2026 que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Con el prestigio de haberse coronado en los Mundiales de 1934, 1938, 1982 y 2006, así como en las Eurocopas de 1968 y 2021, Italia es la selección que más expectativas genera en el repechaje.

Sin embargo, en los años recientes, la Azzurra ha sufrido, pues quedó fuera de las ediciones de Rusia 2018 y Qatar 2022, al tiempo de que fue superada por Norue-ga en las eliminatorias directas de la UEFA para la Copa del Mundo 2026 al haber terminado en el segundo puesto del Grupo I.

“Concentrémonos en el primer partido. Irlanda del Norte es un equipo al que le podemos ganar”, afirmó Gennaro Gattuso, timonel de los italianos.

En el repechaje compiten 12 selecciones que cerraron en el segundo puesto de cada grupo en las eliminatorias europeas, más cuatro que fueron líderes en la Nations League 2024-25.

Los equipos fueron repartidos en cuatro grupos, donde primero se enfrentarán en una semifinal y después en una final. Los ganadores de cada sector obtendrán el boleto mundialista.