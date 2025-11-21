▲ Aficionados haitianos salieron a las calles en Puerto Príncipe para celebrar, después de 51 años, su retorno a la Copa del Mundo después de finalizar líderes de grupo en la eliminatoria. Foto Ap

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. a11

En las calles de Haití y Curazao se ha vivido una fiesta sin preceden-te aun en medio de los conflictos políticos y sociales que enfrenta cada país. El motivo de esa algarabía es el pase que obtuvieron de manera inverosímil e histórica para el Mundial 2026; un boleto que despierta posibilidades de cambio en medio una crisis humanitaria en el territorio haitiano, el más pobre de América Latina, y de soberanía absoluta en la Familia azul.

“La clasificación de ambos a un Mundial, en un torneo más democratizado, deja en evidencia la importancia del Caribe en la región en temas sociales deportivos y económicos”, destacó Alberto Ugarte, maestro en relaciones internacionales y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

Por instantes los temores y el agobio quedaron silenciados en Haití para festejar el retorno a un Mundial después de 51 años tras ser líder de grupo por delante de equipos como Costa Rica. La clasificación es un respiro para un país que ha enfrentado dictaduras, crisis económicas, alimentarias, el azote de huracanes y pandemias.

Rayo de esperanza

“La historia resumida de Haití es un proceso de crisis políticas por sucesiones democráticas, un poco autoritarias. Pero desde 2019, el país no logra contener las crisis sociales y económicas que fueron consecuencias de malos manejos. Ahora, el futbol ha logrado con-solidarse como una esperanza”, apuntó Ugarte.

Las cifras que ha expuesto la ONU respecto a la situación de la isla son alarmantes: más de un millón 300 mil personas han sido desplazadas por la violencia, mientras unos 2 mil 700 han muerto a causa de las agresiones de pandillas que se han extendido incluso fuera de la capital, Puerto Príncipe. La estadística más dolorosa se refiere a la crisis alimentaria, pues al menos 5 millones 700 mil haitianos, casi la mitad de la población del país, pasan hambre.

Frente a ese panorama, miles de personas han recurrido a la migración para sobrevivir y precisamente ese fenómeno se ha convertido ahora en la clave del éxito futbolístico que hoy celebran.