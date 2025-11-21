Logran épica clasificación
Viernes 21 de noviembre de 2025, p. a11
En las calles de Haití y Curazao se ha vivido una fiesta sin preceden-te aun en medio de los conflictos políticos y sociales que enfrenta cada país. El motivo de esa algarabía es el pase que obtuvieron de manera inverosímil e histórica para el Mundial 2026; un boleto que despierta posibilidades de cambio en medio una crisis humanitaria en el territorio haitiano, el más pobre de América Latina, y de soberanía absoluta en la Familia azul.
“La clasificación de ambos a un Mundial, en un torneo más democratizado, deja en evidencia la importancia del Caribe en la región en temas sociales deportivos y económicos”, destacó Alberto Ugarte, maestro en relaciones internacionales y profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
Por instantes los temores y el agobio quedaron silenciados en Haití para festejar el retorno a un Mundial después de 51 años tras ser líder de grupo por delante de equipos como Costa Rica. La clasificación es un respiro para un país que ha enfrentado dictaduras, crisis económicas, alimentarias, el azote de huracanes y pandemias.
Rayo de esperanza
“La historia resumida de Haití es un proceso de crisis políticas por sucesiones democráticas, un poco autoritarias. Pero desde 2019, el país no logra contener las crisis sociales y económicas que fueron consecuencias de malos manejos. Ahora, el futbol ha logrado con-solidarse como una esperanza”, apuntó Ugarte.
Las cifras que ha expuesto la ONU respecto a la situación de la isla son alarmantes: más de un millón 300 mil personas han sido desplazadas por la violencia, mientras unos 2 mil 700 han muerto a causa de las agresiones de pandillas que se han extendido incluso fuera de la capital, Puerto Príncipe. La estadística más dolorosa se refiere a la crisis alimentaria, pues al menos 5 millones 700 mil haitianos, casi la mitad de la población del país, pasan hambre.
Frente a ese panorama, miles de personas han recurrido a la migración para sobrevivir y precisamente ese fenómeno se ha convertido ahora en la clave del éxito futbolístico que hoy celebran.
La mayoría de los jugadores de la selección nacieron fuera de la isla y se formaron de manera deportiva en clubes europeos y estadunidenses, siendo el caso del arquero Johny Placide el más destacado, al crecer en Francia y jugar para el club Bastia, de la Segunda División. Incluso, el estratega del equipo, el francés Sébastien Migné, ha reconocido que no ha pisado el territorio haitiano y buscó a los integrantes en las ligas extranjeras.
“Hay gente que sólo tiene mil gourdes (140 pesos en moneda haitiana). Sólo cuentan con nosotros. Hoy hay un juego, podemos hacerles sonreír. Podemos hacerles llorar.
“Démosles eso, como mínimo. No tienen nada, chicos. No tienen nada en los bolsillos. Cuentan con nuestros pies. No los defraudaremos”, fueron las palabras que lanzó el delantero Duckens Nazon para animar al plantel haitiano en el encuentro contra Nicaragua, episodio que fue decisivo para dar un giro a la historia.
Los héroes
Poco más de mil kilómetros al sur de Haití, en Curazao se ha desa-tado otra verbena. En una isla paradisíaca de 444 kilómetros cuadrados con apenas 156 mil habitantes y que se encuentra bajo el estatus político de país constituyente de Países Bajos, la afición recibió como héroes a la selección que consiguió el primer boleto en su historia a un Mundial.
Curazao tiene poco menos de 25 años de haberse afiliado a la FIFA tras la disolución de las Antillas Neerlandesas. No obstante, la conexión con Países Bajos, como parte de una herencia colonial, ha sido fundamental para convertirse en el país más pequeño en clasificar al Mundial tras ser dirigidos por el estratega neerlandés Dick Advocaat y recurrir a jugadores que están en Europa.
“Estos pequeños momentos de triunfos deportivos reviven la idea de una soberanía absoluta. Después de la Copa del Mundo puede haber otros intentos por convertirse en un estado autónomo, pero que tenga un sustento político, social y económico, pues al ser un país tan pequeño ese es el reto más grande”, sostuvo Ugarte.