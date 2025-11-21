De La Redacción

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. a10

El club Puebla designó al español Albert Espigares López nuevo director técnico del equipo para el torneo Clausura 2026 de la Liga Mx, que arranca en enero.

El entrenador de 46 años sustituirá al argentino Hernán Cristante, quien fue cesado del cargo el pasado 12 de noviembre luego de que el conjunto de La Franja finalizó el Apertura 2025 en el último lugar de la clasificación general, con sólo 12 puntos, producto de tres triunfos, tres empates y 11 derrotas.

“Albert Espigares López asumirá a partir de esta fecha el cargo de director técnico de nuestro equipo de Primera División de cara al torneo Clausura 2026”, informó ayer el club en un comunicado.

“En los últimos torneos, el club ha buscado la proyección del talento joven hacia el primer equipo, y la llegada de Albert a la dirección de fuerzas básicas a principios de 2024, permitió el desarrollo de jugadores, lo cual se vio reflejado en 10 debuts en el máximo circuito, así como un cumplimiento con creces en la regla de menores durante cada torneo. Por ello, le daremos continuidad a lo sembrado, pues creemos firmemente que Espigares consolidará el trabajo realizado durante todo este tiempo”, agregó.