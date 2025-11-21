▲ El ecuatoriano Enner Valencia (centro) adelantó a los Tuzos con un tiro potente que contribuyó para eliminar a los universitarios. Foto @tuzosoficial

De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. a10

Pumas y su técnico Efraín Juárez sufrieron un nuevo fracaso en la Liga Mx tras caer 3-1 en su partido de play-in ante el Pachuca, con lo que quedaron fuera de la liguilla del torneo Apertura 2025 y acumularon una racha de 14 años sin conseguir un título en el futbol mexicano.

En el duelo disputado ayer en el estadio Hidalgo, el cual sólo fue transmitido por televisión de paga, los Tuzos se llevaron el triun-fo gracias a un doblete del brasileño Robert Kenedy Nunes y otro tanto del ecuatoriano Enner Valencia, y pelearán por el octavo boleto a la llamada “fiesta grande” ante el perdedor de la llave entre Tijuana y FC Juárez. Por los universitarios marcó Pedro Vite.

El Pachuca, comandado por su nuevo técnico, el argentino Esteban Solari, tras la reciente destitución de Jaime Lozano, impuso condiciones desde el inicio del partido, toda vez que en los primeros minutos generó diversas aproximaciones por conducto del neerlandés Oussama Idrissi, el colombiano Luis Quiñones y Robert Kenedy.

Una de las oportunidades más claras de gol de los locales llegó al minuto 18, cuando Pedro Pedraza recibió una asistencia de Alonso Aceves y se animó a disparar desde fuera del área; sin embargo, la oportuna reacción del portero felino, el costarricense Keylor Navas, le impidió abrir el marcador.

Pumas, por su parte, lucía con poca claridad en el ataque y no encontraba la manera de hacer daño en el marco hidalguense, protegido por Carlos Moreno. El auriazul Alan Medina intentó sorprenderlo con un remate de larga distancia, tras un pase de Pablo Bennevendo, pero el balón no logró rebasar la línea de gol.

El ímpetu de los Tuzos fue recompensado hasta el minuto 33, cuando el ecuatoriano Enner Valencia puso el 1-0 en la pizarra tras soltar un potente disparo cruzado que resultó imposible de atajar para Navas, quien con esta nueva derrota sufrió una segunda decepción consecutiva, luego de que la selección de Costa Rica no logró su boleto a la próxima Copa del Mundo de 2026 tras empatar sin goles ante Honduras el pasado martes.