Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 5

La búsqueda del “animal humano despojado de las capas de la civilización” es central en la obra de la novelista colombiana Pilar Quintana, quien explicó que en su libro más reciente, Noche negra, lleva al extremo “la exploración en la violencia y la desintegración del yo de la protagonista Rosa”.

En entrevista sobre la narración editada por Alfaguara, presentada el pasado 19 de noviembre, la escritora dijo que quitó a su personaje la civilización y la colocó en un lugar sin luz eléctrica, rodeada por sujetos que actúan como depredadores y ella, casi una presa.

Quintana (Cali, 1972) se dio a la tarea de mostrar “qué queda de Rosa, qué hay en ese centro y en su selva interior, el ‘ya no sé quién soy; esto que pienso es verdad y no confío en mi memoria ni en mi mente’”.

En este texto los personajes son Rosa y Gene, quienes compran un terreno en una playa de Colombia y construyen su casa en la década de 1980. Él la deja para realizar trámites en una ciudad. En el aislamiento, ella enfrenta hechos que impactan y transforman su sique.

El matrimonio forma parte del universo narrativo de Quintana originado en La perra, novela en la que Damaris en ocasiones cuida la casa de unos vecinos ancianos. Sobre él también tiene seis o siete cuentos. Cuando escribió ese título, ya se había propuesto narrar el momento de arribo de los dos personajes. “Cuando hice Los abismos (ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2021), me dije: ‘llegó el momento de escribir Noche negra”.

La autora inscribe Noche negra en la “literatura de aventuras, donde extraemos al personaje de la ciudad y se va a vivir a la naturaleza, que ya no es su medio natural, sino uno hostil. También, en la larga tradición de novela selvática latinoamericana con Horacio Quiroga. En Colombia tenemos a José Eustasio Rivera con La vorágine. En esa veta pienso mucho en Jack London, que saca a sus personajes de la ciudad y los lleva a vivir al Yukón, a Alaska, al frío; o en Joseph Conrad”.

Su narración se identifica en la línea narrativa que trabaja con la tesis de que no sólo somos parte de la naturaleza, sino que somos naturaleza. “Desde la Ilustración nos hemos entendido diferentes, que la razón nos separa de los animales y nos pone en un lugar especial. A diferencia de eso, esta literatura intenta ver al ser humano como animal y que la naturaleza no está afuera, sino dentro”.

La partida de su pareja es el gran detonante para que la asalte toda su fragilidad y se conecte con el trauma profundo del abandono. Es “una mujer fuerte que se fue a vivir a la selva, estudió en la universidad en una época en que quizá no era el lugar de la mujeres, trabajó y destacó ahí; es una mujer ambiciosa, que no tiene ningún problema con traicionar a su socia para su beneficio”.