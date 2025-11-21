Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 4

Con La excursión de las niñas muertas, la traductora Claudia Cabrera Luna concluye una monumental empresa para el ámbito de la cultura nacional: traer al español de México las tres obras escritas por Anna Seghers (1900-1983) durante su exilio en nuestro país en la década de 1940.

Además de ese libro, la también intérprete publicó en 2021 Tránsito, y en 2023, La séptima cruz, considerados tres de los títulos capitales de esa autora, una de las escritoras y feministas alemanas más importantes del siglo XX.

Este proyecto responde a “una cruzada” personal de Claudia Cabrera para “rescatar del olvido” a Anna Seghers: “vale muchísimo la pena leerla; es una de las glorias de la literatura alemana, una clásica moderna”.

En su opinión, resulta paradójico que sea “totalmente desconocida” en estas tierras, fuera de algunos círculos académicos e intelectuales, a pesar de que vivió exiliada aquí –junto con su esposo y dos hijos– entre 1941 y 1947, huyendo de la persecución nazi por su origen judío y su filiación comunista.

Más aún, agrega, sí se toma en cuenta que en aquella época “fue parte de la vida cultural” de este país, al relacionarse con personajes como el filósofo, sindicalista y político Vicente Lombardo Toledano, el pintor Diego Rivera y el poeta chileno Pablo Neruda, cónsul de su país en el nuestro en esos momentos. Incluso, acota, el poeta Efraín Huerta escribió de ella en esos años.

“Después de que volvió a Alemania, fue olvidada. Entonces, diría yo que sí hay que rescatarla del olvido, descubrirla. Por eso, cada vez que puedo hablo de estos libros y los presento”, afirma, y reconoce a Cifra Editorial y Elefanta Editorial, coeditoras de esos tres volúmenes, por hacer suya también tal encomienda.

En su opinión, dicho olvido se agrava porque las traducciones anteriores que había en nuestro país –realizadas por españoles– están agotadas y son inaccesibles.

La traductora aprovechó el 125 aniversario natal de la escritora alemana, cumplido este 19 de noviembre, para presentar en México La excursión de las niñas muertas en “español mexicano”, luego de hacer lo propio en Berlín, Alemania, en marzo pasado.

Efectuada en el Instituto Goethe el día exacto del onomástico, no fue una presentación convencional, sino que se puso en escena una adaptación teatral basada en aquel relato.

Esta versión fue creada en 2023 por la dramaturga y directora Micaela Gramajo y Netty Radvanyi, bisnieta de la autora. Netty –de nacionalidad francesa y avecindada en el país desde hace alrededor de 10 años– lleva el nombre y el apellido originales que Anna Seghers usó antes de cambiarlos para protegerse durante la Segunda Guerra Mundial.

Libro autobiográfico

Según Claudia Cabrera, La excursión de las niñas muertas es un libro “particularmente especial”. Se trata, explica en entrevista, del único relato “abiertamente autobiográfico” de Seghers, escrito tras un grave accidente de tránsito en 1943 –del cual se sospecha que pudo ser también un atentado de la CIA o los nazis– que la dejó en coma y le hizo perder la memoria.

En él, la autora, empleando su nombre real, Netty, mezcla planos temporales entre su convalecencia en México y un recuerdo de infancia a orillas del Rin entre 1912 y 1913. Desde ese pasado narra las vidas y personalidades de sus amigas, y luego va desgranando sus trágicos destinos.