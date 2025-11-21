Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 3

La mochila de entrenamiento de y la matera de Ernesto Che Guevara, así como la pijama de Fidel Castro Ruz y batas con las que los luchadores salían al ring, conviven con los impresos ilustrados por José Guadalupe Posada en 4 revoluciones de México y Cuba en la imprenta Vanegas Arroyo, exposición que abrió ayer en el Centro Vlady. La muestra se inserta en el programa de actividades que conmemoran el centenario natal de Castro Ruz, que se cumple en 2026.

De alrededor de 250 piezas, entre impresos y objetos, la exhibición está armada como un mano a mano entre la lucha libre y la social.

La mayoría de las piezas fueron prestadas por los descendientes del editor Antonio Vanegas Arroyo (1852-1917), que aún conservan la casa comprada por el impresor y adonde llegaban el Che y Castro, además de ser entrenados por su nieto, el luchador Arsacio Kid Vanegas.

4 revoluciones… se centra en la labor de la imprenta, no en la obra de Posada que, de alguna manera, “ha opacado a la familia Vanegas Arroyo”, asegura Fernando Gálvez, director del Centro Vlady. La exhibición recorre de manera libre los 145 años de la imprenta, fundada por el editor en 1880, hasta las generaciones actuales, que continúan en la difusión de su legado. Cada año, Luz María e Inés Cedeño Vanegas, en su local de la Feria Internacional del Libro Zócalo, muestran impresos a partir de placas o imágenes originales, como la Carpeta de juegos de salón, publicados por su bisabuelo con ilustraciones de Posada.

Una vida de novela

Gálvez conoció a Kid Vanegas en 1998, cuando Demián Flores le dedicó su exposición Arena México en el Museo de la Ciudad de México: “Tras escucharlo en las dos ocasiones que estuve con él, comprendí que su vida e historia familiar configuraban un relato que superaba con mucho cualquier novela literaria”. Encontró como hilo conductor “la historia de dos países que se entrelaza por medio de la imprenta y luego la vida de Arsacio Vanegas.

Pero, ¿de qué revoluciones se hablan? “La de la independencia de Cuba empezó a aparecer en la imprenta de Vanegas Arroyo, que no solía publicar noticias internacionales. Arsacio contaba que cuando José Martí vivió en México, había sido amigo de su abuelo. En efecto, Martí vivía a unos pasos de la imprenta cuando ésta se encontraba a media cuadra del Zócalo. La familia contaba, incluso, que la imprenta le había publicado textos y poemas, sin embargo, Arsacio pasó años buscando entre las docenas de miles de impresos sin encontrar nada al respecto. En cambio halló corridos dedicados a Antonio Maceo; es decir, noticias sobre la revolución de independencia de Cuba”.