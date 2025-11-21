▲ La NASA desmintió los rumores y dijo que se trata de un objeto normal del espacio interestelar. En imagen, el cometa captado desde Manciano, Italia. Foto Ap

Afp

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 6

Washington. El cometa 3I/Atlas, que se desplaza a gran velocidad por el sistema solar, cautiva a científicos y usuarios de Internet, algunos de los cuales se preguntan si se trata de una nave espacial extraterrestre.

Esta posibilidad, refutada por la NASA, ha sido planteada también por un miembro del Congreso de Estados Unidos y por destacados teóricos de la conspiración, entre otros. Y ha ganado popularidad, alimentada por el investigador de Harvard Avi Loeb y por imágenes falsas generadas por inteligencia artificial.

“Es increíble ver el nivel de implicación de la gente” en este debate, afirma Thomas Puzia, astrofísico y director del observatorio chileno que detectó el 3I/Atlas.

“Es muy peligroso y, en cierto modo, engañoso dejar que estas especulaciones prevalezcan sobre el proceso científico”, advirtió a Afp, en una crítica apenas velada a su colega de Harvard, quien lleva semanas insistiendo en que la hipótesis extraterrestre no puede descartarse.

“Todos los hechos, sin excepción, indican que se trata de un objeto normal del espacio interestelar. Eso lo hace excepcional, sin duda, pero no hay nada que no podamos explicar con la física y la astrofísica”, replicó Puzia.

La agencia espacial estadunidense (NASA) publicó nuevas fotografías del cometa y reafirmó que no se trata de una nave alienígena.

Miles de millones de años

Desde su detección, en julio, el 3I/Atlas, el tercer objeto ajeno a nuestro sistema solar detectado en la historia, sigue generando controversia.

El caso recuerda al debate que sacudió a la comunidad científica en 2017, cuando otro misterioso bólido interestelar, Oumuamua, pasó cerca de la Tierra.

Ya entonces, Avi Loeb apoyaba la teoría de una nave espacial extraterrestre, una tesis que posteriormente defendió en un libro.

Esta vez, haciendo hincapié también en la existencia de “anomalías”, acusa a sus colegas de falta de apertura mental.

“Obviamente, podría ser de origen natural (...) pero debemos considerar la posibilidad de que sea de origen tecnológico, porque, de ser así, las implicaciones para la humanidad serían enormes”, señaló Loeb.