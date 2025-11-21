Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 36

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) acordó el regreso gradual de las 80 personas, entre ellas menores de edad y adolescentes, a la casa hogar Casa de las Mercedes, de donde fueron rescatadas el 29 de octubre pasado en un operativo derivado de dos carpetas de investigación.

Fuentes ministeriales refirieron que no se encontraron otras víctimas correspondientes a ambas carpetas, tras finalizar los peritajes a las menores y adolescentes que vivían en ese lugar.

Sin embargo, no se tiene fecha para su regreso paulatino, pues continúan algunas diligencias correspondientes a la carpeta de investigación por trata de personas.

Lo que han concluido las investigaciones hasta el momento, y tras la declaración de las personas, es que no eran víctimas de explotación.

Este diario dio a conocer que los análisis realizados por la FGJ no habían logrado establecer otras víctimas como parte de las dos carpetas abiertas por trata de personas en su modalidad de explotación infantil y por violación.