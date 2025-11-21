Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025

El Gobierno de la Ciudad de México tiene considerado expropiar 400 inmuebles en este sexenio a fin de garantizar el derecho a la vivienda digna y asequible para la población de menos ingresos.

De acuerdo con la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en el primer año se emitieron 38 decretos expropiatorios, de los cuales 27 fueron publicados en la Gaceta Oficial a favor del Instituto de Vivienda, y 11 a favor de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México.

En este mismo periodo se publicaron 39 declaratorias de utilidad pública, de las cuales se espera que en lo que resta del año se logre la expropiación de otros 11 inmuebles para viviendas populares o para destinarlas a las familias damnificadas por el sismo de 2017.

Se trata de inmuebles deteriorados en diferentes colonias de la Ciudad de México que son considerados de alto riesgo estructural, tanto para sus ocupantes como para la comunidad donde se ubican.

En el caso de los inmuebles expropiados a favor de la Comisión para la Reconstrucción, son edificios que resultaron dañados por el sismo de 2017, de los cuales, para su rehabilitación, se requiere llevar a cabo este proceso previamente.

Para que empiece el proceso de expropiación, los inmuebles deben contar con dictámenes emitidos por un director responsable de obra, auxiliar de la administración pública o, en su caso, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil o de la de Obras y Servicios, así como del Instituto para la Seguridad de las Construcciones local.

En estos casos, los poseedores u ocupantes de los predios son los que solicitan la expropiación a fin de que se les construyan viviendas populares y de interés social.

El Gobierno de la Ciudad de México, por conducto del Instituto de Vivienda, paga la indemnización constitucional a la persona propietaria que resulte afectada por esta expropiación, previa acreditación de su interés jurídico, y el monto se determina con base en el avalúo emitido por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Entre los inmuebles expropiados este año se encuentran los ubicados en las calles Saratoga 410, colonia Portales, en Benito Juárez; Mar Mediterráneo 123, en Popotla, Miguel Hidalgo, y Ruiseñor 15, colonia José María Pino Suárez, en Álvaro Obregón.

En el listado también se encuentran los de las calles Francisco S. Rivas 52, en la colonia Obrera; Sastrería 99, colonia Morelos; Enrique Fernández Granados 22, en Algarín, todos en la alcaldía Cuauhtémoc, y Lago Winnipeg 37, colonia San Juanico, en Miguel Hidalgo, entre otros.