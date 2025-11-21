Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 35

Habitantes de la colonia Observatorio, en la alcaldía Miguel Hidalgo, exigieron a las autoridades de Protección Civil del gobierno capitalino y de Petróleos Mexicanos “información precisa” acerca del hallazgo de dos túneles ubicados en la calle Gobernador M. González Calderón número 74, uno en construcción, luego de que la empresa pública del Estado descartó la existencia de una toma clandestina en el sitio ubicado en dirección al poliducto Azcapotzalco-Barranca del Muerto.

En un recorrido por la zona, residentes entrevistados coincidieron en que es necesario que “nos den información para tener tranquilidad en nuestras casas”.

Los habitantes señalaron que la calle Gobernador M. González Calderón se encuentra en un terreno que “va de bajada” y que cruza las vialidades General José Cueto, Victoriano Zepeda, Jesús A. Flores y Barranquilla; además, en las inmediaciones se ubica la Preparatoria 4 de la UNAM y la escuela primaria Ángel Anguiano.

El martes, personal de Pemex informó que se detectó una baja presión en los ductos, por lo que desde hace días realizó recorridos en la zona que llevaron al predio, que hasta julio pasado operó como una estancia infantil; además, Protección Civil local señaló que se recibieron quejas anónimas vecinales de olor a hidrocarburo.