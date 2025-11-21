La medida aplicada en 19 puntos los tomó por sorpresa // Se confrontan con guardias por la falta de información
Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 35
Miles de usuarios del Metro vivieron un día caótico debido al cierre de 19 estaciones en cuatro líneas durante al menos cinco horas, lo que provocó retrasos en sus traslados a trabajos, escuelas y citas médicas. La interrupción del servicio generó aglomeraciones y algunas confrontaciones verbales con el personal de seguridad, ante la falta de opciones de transporte.
Pasajeros que viajaban desde las estaciones Nativitas y Portales de la línea 2, aseguraron que la medida les tomó por sorpresa, ya que el anuncio del miércoles sólo consideraba las estaciones Zócalo y Allende.
Los más afectados fueron adultos mayores que se desplazaban en sillas de ruedas acompañados de un familiar o con andaderas rumbo a sus citas médicas. Don Raúl, quien portaba su equipo de hemodiálisis, relató que buscaba llegar al Hospital General para una revisión; sin embargo, ante la suspensión del servicio, no tuvo más opción que tomar un taxi.
Algunos usuarios, entre gritos como “¡deben avisar antes, nos afectan y no les importa!”, reclamaban, incluso con palabras malsonantes, a elementos de seguridad, quienes respondían que la suspensión había sido informada en redes sociales. Ante ello, varios afectados molestos mencionaban que no todas las personas consultan esas plataformas.
Al llegar al área de torniquetes de la estación San Cosme, personas preguntaban a los policías del organismo por rutas alternas, quienes les comentaban que entre las opciones para llegar, por ejemplo a la estación Hidalgo, era caminando.
Afuera, unidades de transporte público de la ruta 17 desviaban su recorrido inicial entre el tránsito colapsado hacia Insurgentes y Antonio Caso para quienes buscaban acercarse a la estación Juárez. Cerca de ahí, conductores de bicitaxis aprovecharon para ofrecer traslados a la estación Pino Suárez en 200 pesos; mientras el transporte por aplicación cobraba al mismo destino 207 pesos, por lo que la mayoría decidió caminar.
El Sistema de Transporte Colectivo informó por la mañana que las estaciones donde no hubo ascenso ni descenso fueron Pino Suárez, Isabel La Católica, Salto del Agua y Balderas de la línea 1; San Antonio Abad, Pino Suárez, Zócalo, Allende, Bellas Artes, Hidalgo y Revolución de la línea 2; Hidalgo y Balderas de la línea 3; Garibaldi, Bellas Artes, San Juan de Letrán y Salto del Agua de la línea 8, y Garibaldi de la línea B. Precisó que la estación Zócalo es la única que permanecerá sin servicio hasta nuevo aviso.
Tan sólo en las siete estaciones de la línea 2 que suspendieron operaciones ayer, diariamente se trasladan 187 mil 947 personas, según datos del organismo.
Por otra parte, a las 18:30 horas, una persona se arrojó al paso del tren en la estación Villa de Cortés de la línea 2, lo que causó retrasos en el servicio.