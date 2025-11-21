▲ Cientos de usuarios que se vieron afectados por el cierre repentino de 19 estaciones de cuatro líneas tuvieron que elegir entre caminar o pagar taxis a sobreprecio para llegar a sus destinos. Foto Alfredo Domínguez y Nayelli Ramírez Bautista

Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Viernes 21 de noviembre de 2025, p. 35

Miles de usuarios del Metro vivieron un día caótico debido al cierre de 19 estaciones en cuatro líneas durante al menos cinco horas, lo que provocó retrasos en sus traslados a trabajos, escuelas y citas médicas. La interrupción del servicio generó aglomeraciones y algunas confrontaciones verbales con el personal de seguridad, ante la falta de opciones de transporte.

Pasajeros que viajaban desde las estaciones Nativitas y Portales de la línea 2, aseguraron que la medida les tomó por sorpresa, ya que el anuncio del miércoles sólo consideraba las estaciones Zócalo y Allende.

Los más afectados fueron adultos mayores que se desplazaban en sillas de ruedas acompañados de un familiar o con andaderas rumbo a sus citas médicas. Don Raúl, quien portaba su equipo de hemodiálisis, relató que buscaba llegar al Hospital General para una revisión; sin embargo, ante la suspensión del servicio, no tuvo más opción que tomar un taxi.

Algunos usuarios, entre gritos como “¡deben avisar antes, nos afectan y no les importa!”, reclamaban, incluso con palabras malsonantes, a elementos de seguridad, quienes respondían que la suspensión había sido informada en redes sociales. Ante ello, varios afectados molestos mencionaban que no todas las personas consultan esas plataformas.

Al llegar al área de torniquetes de la estación San Cosme, personas preguntaban a los policías del organismo por rutas alternas, quienes les comentaban que entre las opciones para llegar, por ejemplo a la estación Hidalgo, era caminando.